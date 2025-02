El alcalde de Salou asegura que Hard Rock está "más cerca que nunca"

El alcalde de Salou (Tarragonès), Pere Granados (FUPS-PSC), dice que el proyecto del Hard Rock "está más cerca que nunca" y lamenta que se haya "perdido una década" con "historias inventadas". En una entrevista en la Cadena SER, Granados ha dicho que el PSC nunca se ha opuesto al proyecto y que el acuerdo de investidura solo hacía referencia a la fiscalidad, que se ha cumplido revirtiendo la rebaja fiscal al juego. El alcalde ha acusado a ERC de "jugar a la puta y la Ramoneta" por no posicionarse con el proyecto, y ha asegurado que el anterior informe ambiental era solo "un borrador filtrado malintencionadamente". Granados ha defendido que la voluntad del Govern de la Generalitat es aprobar el PDU y que por eso se ha pedido un nuevo informe ambiental.

El alcalde de Salou remarca que el anterior informe ambiental del Hard Rock era solo "un borrador" que "se filtró malintencionadamente" por el anterior Govern, de ERC, para intentar parar el proyecto. Según el alcalde, es un documento "que no sirve para nada" y por eso el Govern de Salvador Illa ha encargado un informe ambiental. "Porque hay voluntad de aprobar el PDU, si no, lo dejarían como está", ha asegurado en el programa Aquí Catalunya de la Cadena SER.

Granados ha acusado a los Comuns de "decir tonterías y engañar a la gente" y de "ir en contra del progreso de los territorios" y a la CUP de "hacer ruido antisistema" y ha señalado que no tienen representación parlamentaria por Tarragona por su oposición al Hard Rock. "Esta es la realidad que tenemos en este país, por eso no avanzamos y hemos perdido una década entera, diez años, no solo con la implantación de Hard Rock, sino también con nuevas inversiones para el país", ha asegurado el alcalde de Salou, que ha afirmado que "Catalunya ha perdido mucho, y ahora esperamos que se recupere".