El Museu de les Matemàtiques de Catalunya inaugura su sede en Tarragona

El Museu de les Matemàtiques (MMACA) ha arrancado este lunes su actividad permanente a Tarragona con la apertura de una nueva sede en el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET). Dos grupos de 1º de la ESO del Institut Tarragona han estrenado el espacio y han resuelto retos matemáticos a través de juegos de mesa y de una gincana en el Parc de la Ciutat. Hasta el próximo mes de junio, el equipamiento ya tiene programadas 6.500 visitas de grupos escolares. La nueva sede abrirá al público cada viernes a partir del 14 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de las Matemáticas, día en el que se organizará una fiesta. La concejal de Educación de Tarragona, Isabel Mascaró, ha dicho que harán todo aquello que sea posible para encontrar una ubicación definitiva por la MMACA, ya que las instalaciones del IMET son provisionales.

Esta se trata de la primera sede permanente del MMACA fuera de Cornellà de Llobregat. Desde este lunes, el Instituto Municipal de Educación de Tarragona acoge una mini exposición y el Parc de la Ciutat reúne actividades permanentes, como la gincana para alumnos de 5º y 6º de primaria, así como para estudiantes de 1º y 2º de la ESO de los centros educativos de toda la demarcación de Tarragona. “Estamos muy contentos de empezar esta nueva etapa del museo en la ciudad, después de que haber estado en 2017 y el 2019 en el Port de Tarragona”, ha afirmado el delegado del MMACA en Tarragona, José Rey.

El responsable de la equipación ha destacado que se dedican a promover las matemáticas y cambiar la visión que se tiene de esta materia. “Nuestra actividad no es la de un museo de mirar, sino de ir a tocar, está prohibido no tocar”, ha subrayado Rey, quien recuerda que han organizado más de 50 exposiciones itinerantes. “El museo hace más de quince años que existe, con una exposición permanente en Cornellà desde hace once años, sabemos que los niños vuelven al equipamiento”, ha remarcado.

Resolver retos

Los alumnos de 1º de la ESO del Institut Tarragona han sido los primeros de estrenar las actividades de la nueva sede. Laia Zaragoza, Èlia Guimerà, Daniela Grau i Berta Moreno son cuatro jóvenes que han participado resolviendo los retos de la mini exposición. “Primero tenemos que utilizar todas las figuras con un cuadrado, después moviendo una pieza tenemos que pasar de una figura a la otra”, han explicado las estudiantes sobre la actividad que estaban haciendo. Todas ellas han asegurado que ha sido divertido aprender matemáticas. “Hasta el cuarto punto nos ha parecido bastante fácil, a partir de aquí estamos intentando deducir el resto”, han opinado. También consideran que es mucho más fácil aprender con estas actividades, que no en clase.

Cuatro alumnas del Institut Tarragona estrenando los juegos del Museu. / Ajuntament de Tarragona

Paula Alfaro, Martina Garcia, Ana Chavel y Victoria Zalazar, alumnas del mismo centro educativo, son de la misma opinión. “Es una de las maneras más fácil de aprender porque aquí lo practicas todo, lo puedes hablar con tus compañeras. No me gustan las matemáticas, pero así sí”, ha dicho una de ellas. “Visualmente, es mucho más fácil entenderlo”, han añadido.

El MMACA estará abierto cada viernes

El nuevo espacio del museo estará abierto cada viernes por la tarde a partir de su inauguración oficial el próximo 14 de marzo, el Día Internacional de las Matemáticas. El Ayuntamiento de Tarragona y lo MMCA han anunciado que organizarán una fiesta para celebrar el inicio de la actividad en esta nueva sede. Según Rey, arrancan con la mini exposición, pero con la voluntad de crecer. “Si, además del viernes podemos abrir alguno otro día, será ideal, nosotros encantados mientras haya los recursos y las instituciones que colaboran”, ha afirmado.

Por su parte, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Tarragona, Isabel Mascaró, ha asegurado que la voluntad del gobierno municipal es impulsar el crecimiento de las actividades en la ciudad y en el territorio. “Nuestra vocación es facilitar que el conocimiento matemático llegue a todos los alumnos, desde los más pequeños a los adultos”, ha expresado la regidora. También ha explicado que trabajan para encontrar un espacio definitivo que acoja la nueva sede del MMACA. “Empiezamos a andar con esta sede y haremos lo posible para consolidar la estancia con carácter permanente del Museu de les Matemàtiques”, ha cerrado. El consistorio tiene el apoyo del Departamento de Educación y Formación Profesional (DEFP) de la Generalitat para poner en marcha el proyecto.