Los agricultores protestarán el lunes en Tarragona y el Ebro y no descartan cortes indefinidos

Vuelven las movilizaciones de los agricultores de hace un año. El Gremi de la Pagesia Catalana, ahora renombrado como Revolta Pagesa, ha anunciado cortes de carreteras en la demarcación de Tarragona para el próximo lunes, 10 de febrero, y ahora no descartan que estas manifestaciones sean indefinidas. La situación de los campesinos y el campo en Catalunya no ha mejorado en un año pese a haberlo pedido en repetidas ocasiones: la burocracia no ha disminuido, los robos de ganadería en el campo empeoran y, ahora, los agricultores le suman la prostesta contra el tratado que la Unión Europea ha firmado con la unión Mercosur.

Este jueves, representantes del gremio de agricultores en Tarragona se han reunido con la directora de los servicios territoriales de Agricultura, Ramaderia i Pesca en el Camp de Tarragona, Glòria Tibau, y le han entregado un manifiesto de casi 80 páginas. Eduard Solà, uno de los portavoces de Revolta Pagesa, valoraba las manifestaciones de hace un año como positivas "porque sirvieron para alzar la voz" pero lamentaba que no tuvieran muchas consecuencias reales. "La agricultura estaba mal vista y llegó un momento en el que dijimos basta; hacemos un trabajo incansable por el entorno rural y la sociedad tiene que saber que no solo producimos alimentos", ha dicho Solà después de la reunión en los servicios territoriales.

Revolta Pagesa denuncia que la situación en un año no ha cambiado, como lo demuestran por ejemplo los robos de animales en el Camp de Tarragona, que ahora se han extendido a Lleida. También reclaman mejoras en la burocracia que se ven obligados a gestionar, así como en las infraestructuras de agua o la falta de relevo generacional. "A los puntos de antes se les suma ahora el tratado con Mercosur, que pone en peligro la pequeña y mediana empresa agraria y ramadera del país", ha criticado el portavoz, que ha pedido al Govern que "garantice nuestra soberanía alimentaria".

Movilizaciones este próximo lunes

La firma del tratado con la unión Mercosur ha sido el detonante para recuperar la movilización que los campesinos ya están realizando en todo el país. El lunes continuarán en la demarcación de Tarragona, con manifestaciones y cortes de carreteras tanto en las Terres de l'Ebre como en el Camp. La más importante será la concentración en la autopista AP-7 a su paso por L'Aldea (Baix Ebre), a partir de las nueve de la mañana. Será un corte que concentre agricultores de las comarcas de l'Ebre, mientras que los del Camp de Tarragona se manifestarán en Riudoms (Baix Camp), a la misma hora.

Eduard Solà ha explicado que las movilizaciones serán de carácter "pacífico" pero que servirán para recuperar las reclamaciones perdidas de hace un año. El portavoz de Revolta Pagesa ha avisado que los cortes y bloqueos no se levantarán hasta que el Govern de respuesta a sus demandas, a la vez que ha hecho un llamamiento a "toda la sociedad de nuestro país" para sumarse a las movilizaciones.