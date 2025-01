Los pescadores de Tarragona vuelven a la huelga y exigen concreción en las restricciones: "Moriremos matando"

Con el 2025 empezado, y un mes después de las últimas jornadas de huelga, los pescadores de Tarragona han vuelto a la manifestación para mostrar su rechazo a las nuevas propuestas de la Comisión Europea, así como a la gestión del gobierno español de la crisis con el sector de la pesca. Este viernes unos 40 pescadores se han congregado en el barrio marinero del Serrallo en su segundo día sin salir al mar, y avisan que si la situación no mejora pronto, "habrá más huelgas seguro, moriremos matando". Por ahora, la previsión es volver a salir el martes 7 de enero.

"Nos han dado 130 días de pesca al año más los que nos debían, nos cortaron la pesca de la gamba sin avisar: ¿esta es la previsión del Ministerio?", se preguntaba esta mañana el presidente de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz. Los pescadores lamentan la falta de concreción en las medidas impuestas por la Comisión Europea y denuncian la falta de previsión que esto les comporta: "Que se pongan de acuerdo y que a principios de año nos digan cuántos días tenemos para salir a pescar, no podemos estar en esta inseguridad".

Las nuevas medidas no les convencen

Este jueves el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció que subvencionaría el cambio de mallas de las barcas de la flota del mar Mediterráneo, una decisión con la que la Generalitat está de acuerdo. Se trata de una de las medidas de la Comisión Europea para rebajar la restricción que había impuesto de 28 días de pesca al año pero no cuenta con el apoyo de la Confraria de Pescadors de Tarragona: "Denunciamos unas inversiones que nos obligan a hacer sin saber dónde irán ni quién se beneficiará, aquí destrás hay un lío que no está nada claro, hay intereses ocultos", acusa Ortiz ante lo que considera "una imposición sin garantías totalmente inaceptable".

"En Tarragona siempre hemos cumplido las normativas y somos los que hemos recibido más sanciones, ya está bien de presionarnos de esta forma: hemos cumplido a rajatabla y queremos las mismas condiciones que los demás gobiernos europeos", exige Ortiz, que señala Italia: "Allí dan libertad total a sus pescadores".

Habrá más huelgas: "No tenemos nada que perder"

El presidente de los pescadores tarraconenses lamenta que "España es el patio de recreo del norte de Europa, Europa nos queda muy lejos". Ante esta situación, la propuesta de la cofradía es mantener este 2025 los mismos días de pesca que en 2024, con el paro biológico, y luego empezar a negociar: "Queremos una realidad y todo por escrito, estamos dispuestos a sentarnos a hablar, pero si no, continuaremos las huelgas, vamos a presionar y si hace falta moriremos matando". "No tenemos nada que perder, no tenemos generaciones detrás nuestro: si no hay más pescadores ¿qué queremos proteger?", dice Ortiz.

Los pescadores se muestran "cansados tras cinco años de cambios constantes" y aseguran que "habrá más huelgas seguro". Por ahora, la intención es abrir contactos con la Comisión Europea de manera inmediata para mostrar la puerta abierta a negociar. Si esto funciona, los pescadores de Tarragona volverán al mar el próximo martes, 7 de enero.