El alcalde Rubén Viñuales, en el coloquio de EL PERIÓDICO: "Las discrepancias entre Tarragona y Reus nos han hecho perder oportunidades, pero ya se han acabado"

El antídoto contra las batallitas estériles 'de campanario' entre Tarragona y Reus es la futura área metropolitana del Camp de Tarragona. Esto se deriva tras la conversación que ha mantenido este viernes EL PERIÓDICO con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC). El futuro del Camp pasa por mancomunar servicios, promoción y gobernanza, y hacerlo con el Área Metropolitana como herramienta clave, porque si no "siempre habrá alguien más inteligente que se aproveche, y ahora ya no competimos contra las ciudades del entorno, ahora competimos con el mundo entero", ha afirmado el primer edil tarraconense.

A muy pocos días de terminar el año 2024, Rubén Viñuales ha hecho un balance "con éxitos y algunas equivocaciones" de su primer año y medio al frente del gobierno municipal.

A muy pocos días de terminar el año 2024, Rubén Viñuales ha hecho un balance "con éxitos y algunas equivocaciones" de su primer año y medio al frente del gobierno municipal. "Es un honor máximo poder ser alcalde de tu ciudad, mejorar la calidad de vida de tus vecinos, además de una responsabilidad muy grande", ha reconocido al inicio de una charla de casi 45 minutos en el Antic Ajuntament, a los pies de la Catedral de Tarragona. El pequeño palacio medieval que sirvió con funciones de consistorio --ahora convertido en centro cultural del barrio de la Part Alta de la ciudad-- ha acogido este viernes el encuentro de 'Información KM0' de EL PERIÓDICO y una conversación de proximidad con el máximo representante de Tarragona. "Compaginar la alcaldía con el cuidado de mis dos hijas es duro porque me gusta mucho estar con ellas, pero se adaptan y tienen que ver que es como un trabajo más", ha explicado el alcalde.

Viñuales viene de Campclar, el barrio con la renta per cápita más baja de la ciudad, aunque no le gusta decir que es el barrio "más pobre". "El crecimiento de Campclar es natural y se demuestra el ascensor social, que defendemos los socialdemócratas: mis hermanos y yo somos la primera generación de la familia con estudios", remarca el alcalde. Un ascensor social, sin embargo, que parece que "se está estropeando y que se tiene que arreglar porque cada vez es más difícil salir de esa capa social donde se nace", afirma.

Acto de Márqueting y de presentación de El Periódico en Tarragona con el Alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, con el periodista Jan Magarolas y la presencia de el director de El Periódico Albert Sáez. / Ferran Nadeu

El área metropolitana y la relación con Reus

La conversación con EL PERIÓDICO se ha centrado, como no podría ser de otra manera, en Tarragona. Pero en Tarragona desde una mirada amplia: la del territorio. La futura área metropolitana del Camp, que se cuece a fuego lento en la Diputació y en los ayuntamientos de los municipios que la formarán (Reus, Valls, Salou, Cambrils, Vila-seca, Constantí y La Canonja, además de Tarragona), tiene en el punto de mira elementos como "mejorar la movilidad, crear una empresa energética, la atracción de empresas y talento, la vivienda, el urbanismo, la promoción económica y la gobernanza". Para el alcalde de Tarragona —y esta es una posición acorde con la de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC) y la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó (ERC)— el área metropolitana tiene que ayudar en la prestación de estos servicios, permitir ahorro económico y mejorar la vida de los ciudadanos.

"¿El Área Metropolitana de Barcelona tiene capital? No; pues el Camp tampoco", se ha preguntado Viñuales, para quien es indiscutible la capitalidad de Tarragona en la provincia. "Tenemos que aportar un papel de liderazgo compartido, pero los que debaten sobre la capitalidad del área metropolitana quieren empequeñecer Tarragona", ha dicho. Por eso, la relación con Reus y su alcaldesa es "buenísima" por el "aprecio personal y profundo" que asegura tener Viñuales con Guaita: "Reus es una gran ciudad, muy dinámica, con la que tenemos un rifirrafe de hace más de 200 años: si no lo podemos superar ya, tenemos un problema". "Una de las dificultades que hemos tenido históricamente es que a Barcelona le ha beneficiado mucho que Tarragona y Reus no nos llevemos bien, las discrepancias nos han hecho perder oportunidades, pero esto se ha acabado", ha certificado el alcalde.

"Al president Illa le debo mucho"

Igual que con Guaita, la relación con el president de la Generalitat, Salvador Illa, es buena: "cuasi diría que paternal, le debo mucho". "Illa se ha portado muy bien con Tarragona", ha dicho Viñuales, a lo que ha seguido una lista de las múltiples promesas que tiene la Generalitat realizadas o a medio camino: el Foro de la Justicia, la inversión en el hospital Joan XXIII, la Ciutat de Repòs i Vacances, el traslado del ICAC a la Tabacalera, la reaparición del consorcio para el patrimonio...

Ya para terminar, y con el 2025 a menos de cinco días, el alcalde Viñuales ha deseado "salud y que estemos todos, que el resto lo podemos traer nosotros". El coloquio lo ha cerrado el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, que ha reivindicado la presencia del diario en Tarragona como "una semilla" y a la que ha augurado un crecimiento tras su creación el pasado mes de junio.