Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPremios EmmyAlfombra roja EmmyIPCMontoroCoches eléctricosPuig IsdinEntrevista Pedro SánchezShakiraOasis BarcelonaAbuelo pistoleroGabriel JesúsIA
instagramlinkedin

Crimen en Palma: "Le dio un cabezazo y en un segundo le clavó el cuchillo recto en el pecho"

Varios jóvenes que conocían a los dos implicados dicen que la víctima no se metía con nadie: "Hodaifa era muy tranquilo"

El lugar donde fue apuñalado el joven, en la calle Indalecio Prieto de Palma.

El lugar donde fue apuñalado el joven, en la calle Indalecio Prieto de Palma. / X.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

«Le dio un cabezazo y un segundo después tenía un cuchillo en la mano y se lo clavó recto en el pecho». Un joven reproducía el gesto ayer por la mañana para explicar cómo se produjo el homicidio de un chico de 19 años la noche anterior en Son Gotleu, en Palma. Tanto la víctima como el presunto agresor, que fue arrestado poco después por la Policía Nacional, eran argelinos y habrían discutido por el pago de una deuda.

Varios jóvenes argelinos que se congregaron ayer por la mañana en las inmediaciones del lugar del apuñalamiento conocían a los dos implicados: «Aquí nos conocemos todos». Se mostraron muy afectados al recordar que Hodaifa, el fallecido, de 19 años, «era muy tranquilo, no se metía nunca con nadie».

Su opinión respecto al presunto agresor, Yassar, era distinta. «Es un chulo y consume mucha droga, de todo menos tusi, que no le gusta. Venía aquí con un cuchillo y se ponía tonto». Los jóvenes comentan que ya había estado implicado en otros delitos y había estado ingresado en es Pinaret, de donde se fugó aprovechando un permiso. «No era amigo nuestro, solo conocido. Le saludábamos y nada más».

Manchas de sangre en el suelo.

Manchas de sangre en el suelo. / X.P.

Los jóvenes explicaban que tanto Yassar como Hodaifa llegaron a Mallorca siendo menores y hace unos dos años estuvieron juntos en un centro de acogida . Yassar pasó luego por es Pinaret, pero se había fugado, cuentan. Ahora no sabían dónde vivía ninguno de los dos. «Puede que en algún piso okupado, no lo sabemos».

Sobre los problemas que habrían llevado a Yasar a es Pinaret no se mostraron muy explícitos. «Por algún robo», cuentan, «y también tuvo peleas en el centro de acogida».

Noticias relacionadas y más

Tampoco quisieron explicar el motivo del homicidio. «Era por una deuda, le debía dinero». Pero sin aclarar el origen.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 99 años Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya
  2. Sale a la venta un emblemático castillo de Cantabria con mirador astronómico y piscina de agua de mar por 6,5 millones de euros
  3. La sanidad privada ya administra donamebab, el fármaco que ralentiza el avance del alzhéimer: 'El beneficio continúa con el paso del tiempo
  4. Sánchez presenta la ampliación del Plan Veo: 23 millones más para ayudas de 100 euros a la compra de gafas para niños
  5. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes 14 de septiembre, en directo
  6. El número de presos aumenta cada año en Catalunya y ya roza los 10.000
  7. Las 8 preguntas que debes hacerte para acertar con la extraescolar de tu hijo, según los expertos
  8. La FP gana terreno en Catalunya: más mujeres en los ciclos superiores tecnológicos y casi 1.000 nuevas plazas en Barcelona

Crimen en Palma: "Le dio un cabezazo y en un segundo le clavó el cuchillo recto en el pecho"

Crimen en Palma: "Le dio un cabezazo y en un segundo le clavó el cuchillo recto en el pecho"

Una reyerta en la playa del Trampolín deja tres migrantes heridos

Una reyerta en la playa del Trampolín deja tres migrantes heridos

Condenadas dos enfermeras de un hospital por acceder sin permiso al historial clínico de una compañera con una "grave enfermedad"

Condenadas dos enfermeras de un hospital por acceder sin permiso al historial clínico de una compañera con una "grave enfermedad"

Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Dos años de prisión por obligar a su pareja a llevar el hiyab en Mallorca: “Tienes suerte de estar en España, si estuviéramos en Marruecos ya te hubiera matado”

'Kisko' desapareció al salir del hospital: horas antes tuvo que ser rescatado tras caer al río Guadalquivir

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

Detenida una mujer tras la muerte por arma de fuego de un hombre en Málaga