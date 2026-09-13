Sucesos
Siete heridos en un accidente entre dos coches y una ambulancia en la ronda de Dalt
El siniestro se produjo ayer sábado por la noche a la altura de la salida 10 de Pedralbes
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Un accidente entre dos coches y una ambulancia en la ronda de Dalt de Barcelona dejó ayer sábado por la noche un balance de siete heridos de diversa consideración, según han informado fuentes municipales. El siniestro se produjo alrededor de las 22.45 horas en el kilómetro 5,5 de la B-20, en sentido Llobregat y junto a la salida 10 de Pedralbes.
Según las primeras informaciones se produjo un choque con tres vehículos implicados, entre ellos una ambulancia. Se activaron seis dotaciones de Bombers de Barcelona —que tuvieron que excarcelar a una mujer atrapada en uno de los turismos— y siete ambulancias del SEM. En total, se atendió a siete personas heridas, dos de ellas de la ambulancia, que fueron trasladadas a centros hospitalarios.
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