Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diada en ExtremaduraAmnistíaCae consumo alcoholMikel LandaAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Accidente mortal

Muere un motorista de Girona tras colisionar contra un coche en la N-260 en Fiscal, Huesca

El conductor del vehículo de dos ruedas, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Girona, perdió la vida, mientras que el conductor y otro ocupante del turismo resultaron ilesos

Un agente de la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un motorista de Girona murió ayer sábado por la tarde en un choque con un coche en la N-260, en el término de Fiscal, Huesca, según fuentes de la Guardia Civil de Huesca. El aviso del accidente se recibió alrededor de las 18.05 horas en el kilómetro 454,2 de la N-260, entre las poblaciones de Boltaña y Broto, en el Sobrarbe.

Según las primeras informaciones, se produjo una colisión lateral entre una motocicleta y un turismo. El conductor del vehículo de dos ruedas, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Girona, perdió la vida, mientras que el conductor y otro ocupante del turismo resultaron ilesos. Efectivos de la Guardia Civil, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Fiscal/Boltaña y dos ambulancias del 061 Aragón trabajaron en el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
  2. Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra
  3. Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
  4. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre
  5. 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
  6. Eduardo López Bran, dermatólogo experto en calvicie: 'En cinco años podemos tener una terapia con células madre que revierta la alopecia
  7. Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: 'Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  8. La temporada de setas arranca con retraso en el Pirineo: 'Ha hecho mucho calor

Muere un motorista de Girona tras colisionar contra un coche en la N-260 en Fiscal, Huesca

Muere un motorista de Girona tras colisionar contra un coche en la N-260 en Fiscal, Huesca

Un herido por arma blanca y dos detenidos en una pelea multitudinaria en la calle de la Llacuna de Barcelona

Un herido por arma blanca y dos detenidos en una pelea multitudinaria en la calle de la Llacuna de Barcelona

Muere un joven de 24 años tras una agresión con arma blanca en Madrid

Muere un joven de 24 años tras una agresión con arma blanca en Madrid

Detenidas seis personas en Badia del Vallès implicadas con un tiroteo y tráfico de drogas

Detenidas seis personas en Badia del Vallès implicadas con un tiroteo y tráfico de drogas

Fallece el hombre que se quemó a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena

Sanitarios atienden dentro de la ambulancia a una persona que se intentó quemar a lo bonzo frente a los jugzados de Cartagena

Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

Los Mossos detienen a 18 personas, diez menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona

Los Mossos detienen a 18 personas, diez menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona