Accidente mortal
Muere un motorista de Girona tras colisionar contra un coche en la N-260 en Fiscal, Huesca
El conductor del vehículo de dos ruedas, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Girona, perdió la vida, mientras que el conductor y otro ocupante del turismo resultaron ilesos
Un motorista de Girona murió ayer sábado por la tarde en un choque con un coche en la N-260, en el término de Fiscal, Huesca, según fuentes de la Guardia Civil de Huesca. El aviso del accidente se recibió alrededor de las 18.05 horas en el kilómetro 454,2 de la N-260, entre las poblaciones de Boltaña y Broto, en el Sobrarbe.
Según las primeras informaciones, se produjo una colisión lateral entre una motocicleta y un turismo. El conductor del vehículo de dos ruedas, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Girona, perdió la vida, mientras que el conductor y otro ocupante del turismo resultaron ilesos. Efectivos de la Guardia Civil, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Fiscal/Boltaña y dos ambulancias del 061 Aragón trabajaron en el accidente.
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