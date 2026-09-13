Muere un motorista de Girona tras colisionar contra un coche en la N-260 en Fiscal, Huesca

Un motorista de Girona murió ayer sábado por la tarde en un choque con un coche en la N-260, en el término de Fiscal, Huesca, según fuentes de la Guardia Civil de Huesca. El aviso del accidente se recibió alrededor de las 18.05 horas en el kilómetro 454,2 de la N-260, entre las poblaciones de Boltaña y Broto, en el Sobrarbe.

Según las primeras informaciones, se produjo una colisión lateral entre una motocicleta y un turismo. El conductor del vehículo de dos ruedas, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Girona, perdió la vida, mientras que el conductor y otro ocupante del turismo resultaron ilesos. Efectivos de la Guardia Civil, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Fiscal/Boltaña y dos ambulancias del 061 Aragón trabajaron en el accidente.