Dos menores heridos por arma blanca esta madrugada en un segundo apuñalamiento en una noche en Barcelona

Después de que una pelea multitudinaria se saldara con una agresión por arma blanca y dos detenidos este sábado por la noche en el distrito de Sant Martí de Barcelona, ya de madrugada dos menores han resultado heridos por arma blanca en la calle Sigüenza, en el barrio del Carmel, según ha avanzado Metrópoli Abierta.

Los Mossos han recibido el aviso sobre la una y media de la madrugada que alertaba de un joven herido. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes han localizado a la primera víctima y, muy cerca, han encontrado a otra que también presentaba una agresión por arma blanca. Hasta el lugar también se ha desplazado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha atendido a los dos menores y los ha trasladado a un centro hospitalario, sin que sus vidas corran peligro.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, determinar la posible vinculación entre las dos agresiones y detener a los autores.

Segundo apuñalamiento en una noche

Fue sobre las 21.15 horas de este sábado cuando se produjo la pelea multitudinaria con una decena de implicados en la calle Llacuna que terminó con dos detenidos, el presunto autor de la agresión con arma blanca y un segundo individuo por un delito de amenazas. Así, el suceso en el barrio del Carmel es el segundo apuñalamiento en una misma noche.

El sábado por la tarde también se produjo otro hecho similar, cuando una acalorada discusión entre dos conductores en las inmediaciones de la Ronda de Dalt terminó con uno de ellos herido por arma blanca.

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Según las primeras informaciones, la disputa fue subiendo de tono hasta que uno de ellos agredió al otro en la cabeza con un arma blanca y huyó. El herido fue trasladado en estado leve a un centro hospitalario por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), mientras que la Guardia Urbana de Barcelona busca al agresor, que todavía se encuentra pendiente de localizar.