Cinco personas asaltan una tienda en Mataró tras estampar dos coches robados en el aeropuerto de Barcelona

Un grupo de cinco personas ha asaltado violentamente un establecimiento del centro comercial Mataró Parc, utilizando dos coches que habían sido robados anteriormente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El suceso en el establecimiento tuvo lugar a las 6.30 de la mañana del domingo, y de momento no hay detenidos.

Según informa 'El Caso', los asaltantes accedieron durante la madrugada a las instalaciones del aeropuerto y sustrajeron cuatro coches de alta gama. Posteriormente, se dirigieron a Mataró con los automóviles, en un trayecto 47km de distancia y más de media hora de camino.

Huyeron del lugar

Una vez en el centro comercial, los asaltantes estamparon los vehículos contra el local para entrar y saquear el comercio antes de la llegada de los servicios de emergencia. Después de cometer el hurto, abandonaron dos de los coches, que ya han sido localizados, y huyeron del lugar de los hechos.

Los otros dos vehículos, que presuntamente fueron utilizados por los ladrones para escapar, aún no han sido encontrados. Los delincuentes continúan en paradero desconocido y la policía catalana ha abierto una investigación para localizarlos.

Robo por alunizaje

Según la información del medio de comunicación citado, los automóviles sustraídos eran un Range Rover, un BMW 318, un BMW X4 y un Mercedes GLC 300.

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Este tipo de asaltos se conocen como robo por alunizaje, un delito común en los negocios mediante el cual el atacante embiste un vehículo contra el escaparate de una tienda para poder acceder con facilidad y proceder al robo de los productos o del dinero.