Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diada en ExtremaduraAmnistíaCae consumo alcoholMikel LandaAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Investigación

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid

La mujer falleció en la noche del pasado jueves en el municipio madrileño. Si se confirma que se trata de un crimen machista, serían 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo.

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Correa

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este domingo a través de su cuenta en X de que está recabando datos sobre un presunto asesinato machista cometido en la provincia de Madrid.

Fuentes policiales han detallado a EFE que la investigación se centra en la muerte de una mujer ocurrida durante la noche del pasado jueves en San Sebastián de los Reyes.

De confirmarse que se trata de un asesinato por violencia de género, el número de mujeres asesinadas en este contexto ascendería a 37 en lo que va de 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

Noticias relacionadas

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
  2. Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra
  3. Bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit por la presencia de dragones azules
  4. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre
  5. Una constelación familiar alejó a Rosa de su padre hasta su muerte: 'Tengo ansiedad y aún no me he recuperado
  6. 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
  7. Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
  8. Eduardo López Bran, dermatólogo experto en calvicie: 'En cinco años podemos tener una terapia con células madre que revierta la alopecia

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid

Herido por arma blanca un hombre el sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Herido por arma blanca un hombre el sábado por la noche en el distrito de Nou Barris de Barcelona

Crimen en Pontevedra: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria

Crimen en Pontevedra: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria

Un hombre mata presuntamente a su madre octogenaria en Pontevedra

Muere a los 24 años la 'influencer' china Chen Ziyi, conocida por ingerir grandes cantidades de comida en sus redes sociales

Muere a los 24 años la 'influencer' china Chen Ziyi, conocida por ingerir grandes cantidades de comida en sus redes sociales

Siete heridos en un accidente entre tres coches y una ambulancia en la ronda de Dalt

Siete heridos en un accidente entre tres coches y una ambulancia en la ronda de Dalt

Dos menores heridos por arma blanca esta madrugada en un segundo apuñalamiento en una noche en Barcelona

Dos menores heridos por arma blanca esta madrugada en un segundo apuñalamiento en una noche en Barcelona