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Un herido por arma blanca y dos detenidos en una pelea multitudinaria en la calle de la Llacuna de Barcelona

Los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos y a un segundo individuo por delito de amenazas

Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

07/06/2021 Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra

07/06/2021 Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA / Europa Press

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Una pelea multitudinaria con una decena de implicados este sábado por la noche en la calle de la Llacuna de Barcelona se ha saldado con una agresión por arma blanca y dos detenidos, según ha avanzado Betevé. Los hechos sucedieron sobre las 21.15 horas de la noche. El SEM trasladó al herido a un centro hospitalario.

Tras recibir el aviso, los Mossos d'Esquadra se encontraron a una persona herida por arma blanca al llegar al lugar de los hechos. Los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos y a un segundo individuo por delito de amenazas.

Otro apuñalamiento tras una discusión

Este sábado se produjo otro apuñalamiento en Barcelona, cuando una discusión entre dos conductores en las inmediaciones de la Ronda de Dalt terminó con uno de ellos herido por arma blanca. El incidente se produjo alrededor de las 16.00h, a la altura del número 379 de la vía Favència, en el barrio barcelonés de Trinitat Nova.

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Según las primeras informaciones, la disputa acalorada entre los dos conductores en medio de la vía fue subiendo de tono hasta que uno de ellos agredió al otro en la cabeza con un arma blanca y huyó. El herido fue trasladado en estado leve a un centro hospitalario por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), mientras que la Guardia Urbana de Barcelona busca al agresor, que todavía se encuentra pendiente de localizar.

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