Sucesos
Un herido por arma blanca y dos detenidos en una pelea multitudinaria en la calle de la Llacuna de Barcelona
Los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos y a un segundo individuo por delito de amenazas
Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona
Una pelea multitudinaria con una decena de implicados este sábado por la noche en la calle de la Llacuna de Barcelona se ha saldado con una agresión por arma blanca y dos detenidos, según ha avanzado Betevé. Los hechos sucedieron sobre las 21.15 horas de la noche. El SEM trasladó al herido a un centro hospitalario.
Tras recibir el aviso, los Mossos d'Esquadra se encontraron a una persona herida por arma blanca al llegar al lugar de los hechos. Los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos y a un segundo individuo por delito de amenazas.
Otro apuñalamiento tras una discusión
Este sábado se produjo otro apuñalamiento en Barcelona, cuando una discusión entre dos conductores en las inmediaciones de la Ronda de Dalt terminó con uno de ellos herido por arma blanca. El incidente se produjo alrededor de las 16.00h, a la altura del número 379 de la vía Favència, en el barrio barcelonés de Trinitat Nova.
Según las primeras informaciones, la disputa acalorada entre los dos conductores en medio de la vía fue subiendo de tono hasta que uno de ellos agredió al otro en la cabeza con un arma blanca y huyó. El herido fue trasladado en estado leve a un centro hospitalario por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), mientras que la Guardia Urbana de Barcelona busca al agresor, que todavía se encuentra pendiente de localizar.
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra
- Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
- Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre
- 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
- Eduardo López Bran, dermatólogo experto en calvicie: 'En cinco años podemos tener una terapia con células madre que revierta la alopecia
- Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: 'Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- La temporada de setas arranca con retraso en el Pirineo: 'Ha hecho mucho calor