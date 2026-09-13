Detenidas seis personas en Badia del Vallès implicadas con un tiroteo y tráfico de drogas

Agentes de los Mossos d'Esquadra de Cerdanyola han detenido a seis personas en Badia del Vallès y han desmantelado dos plantaciones de marihuana, tras una investigación que se inició el pasado 17 de agosto a raíz de un tiroteo. Concretamente, el pasado martes detuvieron a tres hombres y una mujer por desórdenes públicos, relacionados con el intercambio de disparos. Al día siguiente, 9 de septiembre, arrestaron a otros dos hombres por delitos contra la salud pública y fraude de fluido eléctrico.

Las detenciones se produjeron después de una amplia investigación de la unidad de investigación de Cerdanyola del Vallès, a raíz del tiroteo en la avenida del Mediterráneo de Badia del Vallès, que os generaron una fuerte alarma vecinal. La investigación permitió constatar que el tiroteo era fruto de un enfrentamiento entre dos familias vinculadas al cultivo y tráfico de marihuana.

Durante las pesquisas para identificar a los implicados, los agentes detectaron dos pisos, contra los que se dirigieron los disparos, que podrían acoger plantaciones de marihuana. Entre otros indicios, constataron que hacían un uso fraudulento de la conexión eléctrica, que no tenían contratada, con un consumo mucho más elevado de lo habitual. El fraude superaba los 13.000 euros entre ambos pisos.

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El miércoles, 9 de septiembre, se llevó a cabo la entrada y pesquisa en estos pisos, y los agentes intervinieron 385 plantas y 106 esquejes y detuvieron a dos hombres. El día anterior habían arrestado a cuatro personas implicadas en el tiroteo del 17 de agosto. Se trata de tres varones de 35, 39 y 60 años y una mujer de 41 años.