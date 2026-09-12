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En el barrio de Vallecas

Un joven de 18 años resulta gravemente herido tras una agresión con arma blanca en Madrid

La Policía Nacional trabaja para identificar a los autores de un apuñalamiento registrado en una vivienda que ha dejado tres personas heridas este viernes

Archivo - Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo

Archivo - Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

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Europa Press

Madrid
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Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad y otros dos hombres han resultado heridos levemente tras sufrir este viernes una agresión con arma blanca en el interior de un domicilio del barrio de Puente de Vallecas (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El centro de emergencias ha recibido la primera alerta a las 22.01 horas, avisando de una agresión violenta en una vivienda situada en la calle Enrique Velasco. Al lugar de los hechos se han desplazado efectivos sanitarios del SUMMA112, quienes han atendido al joven de 18 años con "heridas incisas en el muslo y en el brazo, además de un traumatismo craneoencefálico", ha matizado el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, David García Novis. Tras ser estabilizado en el lugar, el herido ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Por su parte, sanitarios del Samur-Protección Civil han asistido también a otros dos varones implicados en el suceso que presentaban lesiones de carácter leve. Ambos han sido trasladados posteriormente a los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón para una revisión completa.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento e identificar a los autores de la agresión.

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