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Deuda

Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una deuda de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche

Un tribunal autoriza al hotel Dorchester a requisar y vender un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari que el jeque dejó en sus instalaciones para tratar de recuperar parte del dinero

Nasser Al Thani se marcha sin pagar de un hotel de lujo en Londres.

Nasser Al Thani se marcha sin pagar de un hotel de lujo en Londres. / l.o.

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Beatriz Tocón

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Nasser Al-Thani ha vuelto a acaparar el centro de todas las polémicas, aunque lejos de la Costa del Sol. El hijo del máximo accionista del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, ha dejado una deuda de 458.000 libras, unos 532.000 euros, en el Hotel Dorchester de Londres. Ahora, un tribunal ha autorizado al establecimiento a requisar y vender un vehículo que el catarí dejó en sus instalaciones para tratar de recuperar parte de ese importe.

Según publica el diario británico Financial Times, que recoge la resolución judicial, la cantidad corresponde a gastos de alojamiento y servicio de habitaciones, además de los intereses acumulados.

Una deuda de 532.000 euros en el Hotel Dorchester de Londres

El establecimiento afectado es el Hotel Dorchester, situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Sus habitaciones pueden alcanzar un precio máximo de 8.000 libras por noche, más de 9.300 euros, por lo que las facturas pendientes se habrían ido acumulando durante meses.

La resolución permite al hotel quedarse con uno de los bienes que Nasser Al-Thani dejó allí y ponerlo a la venta para recuperar parte del dinero adeudado.

Modelo de coche que ha sido requisado: un Fiat tributo a Ferrary.

Modelo de coche que ha sido requisado: un Fiat tributo a Ferrary. / l.o.

El hotel podrá vender un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari

El vehículo es un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari. Su valor en el mercado de segunda mano ronda las 23.500 libras, una cantidad muy inferior a las 458.000 libras que reclama el establecimiento londinense.

La venta del automóvil, por tanto, únicamente permitiría cubrir una pequeña parte de la deuda reconocida en el procedimiento judicial.

Una de las exclusivas habitaciones del establecimiento hotelero londinense.

Una de las exclusivas habitaciones del establecimiento hotelero londinense. / l.o.

Los abogados de Al-Thani anuncian medidas contra el caso

Nasser Al-Thani no acudió a las vistas judiciales. Sus abogados señalaron al Financial Times que su cliente: «Tomará medidas para desestimar ese caso».

El procedimiento en Londres se conoce mientras la familia Al-Thani continúa inmersa en la causa judicial abierta en Málaga relacionada con la gestión del club de fútbol.

La orden de búsqueda y detención contra los Al-Thani

El pasado 6 de julio, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó una orden europea de búsqueda y detención e ingreso en prisión contra Abdullah Al-Thani y sus hijos Nayef, Naser y Rakan.

La medida se enmarca en la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

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El auto acordaba: «La prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero».

Fuente: La Opinión de Málaga

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