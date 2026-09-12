Cae un grupo criminal relacionado con 72 robos de material informático en empresas de Catalunya, Aragón y Valencia

Los Mossos, en colaboración con la Guardia Civil de la ciudad oscense de Barbastro y de Huesca, han detenido en Barcelona a cuatro hombres acusados de 72 robos de material informático, valorado en unos 700.000 euros, en empresas de Catalunya, Aragón y Comunidad Valenciana.

La policía catalana ha informado este sábado en un comunicado de que a los cuatro detenidos en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y la capital catalana se les atribuye un total de 72 robos con fuerza en empresas de Lleida (en 13 ocasiones), Barcelona (23), Girona (6), Tarragona (11), Huesca (9), Zaragoza (7) y Castellón (2).

También están acusados de un delito de pertenencia a grupo criminal organizado y de cuatro delitos de falsedad documental.

El grupo criminal durante el asalto de una empresa para robar material informático / Guardia Civil

La investigación de este caso comenzó en octubre de 2025, cuando el grupo empezó a perpetrar los robos de teléfonos móviles, ordenadores y tabletas de empresas, y la ha desarrollado un equipo conjunto de Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) del cuerpo junto con la Guardia Civil dada la "gran movilidad geográfica y una elevada reiteración delictiva" del grupo.

Mismo modus operandi

Los Mossos relatan que el grupo siempre desarrollaba el mismo modus operandi, con la participación de un mínimo de tres o cuatro personas en cada robo.

Dos o tres de los detenidos accedían al interior de empresas durante la noche tras forzar las puertas mientras otro vigilaba en el exterior desde un coche de alquiler contratado con identidades falsas.

Para cometer el robo, los acusados se cubrían la cara para evitar ser identificados.

La policía destaca que los robos eran rápidos y precisos, lo que indica que tenían un conocimiento previo de los accesos y de los puntos vulnerables de los establecimientos.

El grupo, además, contaba con la colaboración de terceras personas, encargadas de hacer desaparecer rápidamente el material robado.

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Finalmente, los cuatro hombres, de entre 25 y 53 años, fueron detenidos el pasado día 1 de septiembre en Barcelona y Sant Boi y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón, en Huesca.