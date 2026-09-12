Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

Una discusión entre dos conductores en las inmediaciones de la Ronda de Dalt, en Barcelona, ha terminado este sábado con uno de ellos herido por arma blanca. El incidente se ha producido alrededor de las 16.00h, a la altura del número 379 de la vía Favència, en el barrio barcelonés de Trinitat Nova.

Según muestran las imágenes difundidas a través de Instagram por la cuenta @circuliperladreta.cat, los dos hombres mantienen una fuerte discusión en plena calzada. El enfrentamiento se produce mientras ambos permanecen en medio de la vía, lo que obliga al resto de vehículos que circulan por la zona a detenerse y dificulta la circulación por los dos carriles disponibles.

Según las primeras informaciones, la disputa ha ido aumentando de intensidad hasta que uno de los implicados ha utilizado un arma blanca y ha herido al otro en la cabeza. Tras el ataque, ha sido necesaria la intervención de la Guardia Urbana de Barcelona, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

No ha sido localizado

El presunto agresor, sin embargo, no ha podido ser localizado por el momento, y permanece pendiente de localización. La víctima ha tenido que ser atendida y posteriormente trasladada a un centro hospitalario por efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El herido se encuentra en estado leve.

Los hechos han provocado afectaciones puntuales en la circulación de esta vía.

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Este incidente no ha sido el único del verano en esta carretera. El pasado 28 de julio una mujer fue detenida por atacar a su hermano en plena Via Favència con un arma blanca y causarle numerosas heridas. Además, en julio de 2025, una pelea multitudinaria con machetes dejó tres heridos en la misma calle.