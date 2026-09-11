Detenido en Girona como un fugitivo buscado por EEUU por extorsión y secuestro: la defensa dice que es el hombre equivocado

Un abogado gerundense lleva más de dos meses intentando sacar de la prisión a un hombre detenido en Sant Esteve d’en Bas porque las autoridades consideran que es Gurpreet Singh Dhillon, conocido como Goldy Dhillon, un fugitivo reclamado por Estados Unidos por un caso de extorsión y secuestro. El detenido, sin embargo, sostiene desde el primer momento que se llama Satindra Partap Singh y que la policía se ha equivocado de persona.

El letrado Francesc Xavier López Vegas entró en el caso casi por casualidad. Fue designado como abogado de oficio cuando la Guardia Civil trasladó al detenido a la Vall d'en Bas el pasado 2 de julio. Cuando pudo hablar con él, el hombre insistió en que no era la persona que buscaban. López Vegas dio credibilidad a su relato y, desde entonces, ha presentado diversos escritos a diversos juzgados y a la Audiencia Nacional para intentar impedir que siga encarcelado y que sea extraditado a Estados Unidos.

El caso ha entrado ahora en una nueva fase después de que se haya podido acceder al atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a sus anexos. Entre la documentación está la ficha internacional de la persona reclamada, que atribuye a Gurpreet Singh Dhillon una altura de 152 centímetros. El abogado considera que su cliente es mucho más alto y ha pedido este viernes a la Audiencia Nacional que compruebe formalmente su altura, ya sea a través de la ficha penitenciaria o midiéndolo directamente en la prisión.

Para la defensa, esta diferencia podría convertirse en un nuevo elemento para demostrar que el hombre encarcelado en Puig de les Basses no es el fugitivo que reclama Estados Unidos. En el escrito presentado a la Audiencia Nacional, López Vegas calcula visualmente que el detenido podría ser unos veinte centímetros más alto que los 1,52 metros que constan en la ficha de Goldy Dhillon, aunque este dato todavía debe comprobarse oficialmente.

Buscado por Estados Unidos

La investigación que condujo hasta la Garrotxa había comenzado semanas antes. Según el atestado, a mediados de junio agentes del FBI desplazados a España pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que buscaban a un hombre al que atribuían una trama de extorsiones mediante amenazas de muerte. Las informaciones iniciales lo situaban en el área de Barcelona, pero posteriormente los investigadores recibieron indicios de que podía encontrarse en una pequeña localidad: Sant Esteve d’en Bas.

La orden internacional incorporada al atestado identifica a Gurpreet Singh Dhillon como un hombre nacido el 4 de diciembre de 1990 en Rajpura, en Punjab, y reclamado por Estados Unidos por una presunta conspiración para interferir en el comercio mediante extorsión. La documentación estadounidense sitúa los hechos investigados en California entre el 18 y el 26 de junio de 2026 y atribuye al grupo del que formaría parte amenazas contra víctimas para que pagaran dinero.

Esta cronología es también uno de los argumentos que ahora pone sobre la mesa la defensa. López Vegas señala que el atestado sitúa ya a mediados de junio los contactos con agentes del FBI que alertaban de la presencia del fugitivo en Catalunya, mientras que la documentación de Interpol le atribuye delitos cometidos en California entre el 18 y el 26 del mismo mes. El letrado considera difícil conciliar ambos extremos y lo incorpora como otro elemento para cuestionar que el detenido sea realmente Goldy Dhillon.

La Guardia Civil envió agentes especializados en la búsqueda de fugitivos a Sant Esteve d’en Bas. El 2 de julio, hacia las diez y media de la mañana, observaron a un hombre de origen indio que, según describe el atestado, presentaba características físicas similares a las de la persona buscada. Los agentes lo fotografiaron discretamente mientras caminaba por el municipio e hicieron llegar la imagen a los investigadores estadounidenses.

Según el informe policial, los agentes de Estados Unidos confirmaron que la persona fotografiada era el hombre que buscaban. La UCO mantuvo entonces la vigilancia y lo arrestó a las dos de la tarde cuando volvió a salir a la calle.

No podía confirmar inicialmente la identidad

Uno de los puntos que ahora destaca la defensa es que el propio atestado relata que, una vez realizada la detención, no se podía confirmar todavía que el arrestado fuera efectivamente la persona reclamada por Estados Unidos. La primera notificación roja de Interpol emitida el 29 de junio no incorporaba ni fotografía ni huellas dactilares del buscado, y el hombre detenido tampoco llevaba documentación que permitiera acreditar inmediatamente su identidad.

Por este motivo, la Guardia Civil pidió más información a las autoridades estadounidenses. Aquella misma tarde, Estados Unidos actualizó la notificación internacional e incorporó una fotografía. Otro de los elementos que los investigadores tuvieron en cuenta fue que la ficha del fugitivo indicaba que tenía un tatuaje en la mano derecha y el detenido también presentaba uno en esa zona.

La defensa cuestiona, sin embargo, que eso sea suficiente. En el nuevo escrito sostiene que en la documentación no consta ninguna fotografía del tatuaje del reclamado que permita compararlo con el de Partap y señala que su cliente tiene varios tatuajes. También pone en duda que la similitud entre las fotografías permita establecer de manera inequívoca que se trata de la misma persona.

Hay otro detalle significativo en el propio atestado. Durante una segunda lectura de derechos realizada en las dependencias de la Guardia Civil de Girona, el detenido manifestó que su nombre real era Satinder Partap Singh y que había nacido el 19 de diciembre de 1991, datos diferentes de los que constan para Gurpreet Singh Dhillon.

Las huellas

El abogado sostiene también que la comparación de las huellas dactilares practicada después de la detención dio un resultado negativo respecto a los datos que constaban de la persona buscada. Este es uno de los argumentos que la defensa invoca, junto con la documentación que atribuye a su cliente la identidad de Satindra Partap Singh y, ahora, la diferencia de altura.

López Vegas ha intentado durante estas semanas frenar el procedimiento de extradición y conseguir la libertad de su representado. Ahora considera que el acceso al expediente le ha permitido detectar elementos que antes desconocía y que, a su entender, refuerzan la tesis que defiende desde el mismo día de la detención: que el hombre encerrado en Puig de les Basses no es Goldy Dhillon.

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Por ello ha vuelto a dirigirse a la Audiencia Nacional y ha pedido una comprobación que considera decisiva y fácil de hacer: medir al preso. Si su altura es claramente superior a los 1,52 metros que constan en la notificación internacional, la defensa reclama que sea puesto en libertad y que se detenga la extradición.