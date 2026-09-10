Un hombre de 78 años muere ahogado en la playa de la Punta de Roses

Un hombre de 78 años, de nacionalidad francesa, ha muerto este jueves por la tarde mientras se bañaba en la playa de la Punta de Roses, según ha informado Protecció Civil.

El aviso al teléfono de emergencias se ha recibido alrededor de las cinco de la tarde y se han movilizado tres ambulancias y un helicóptero del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), además de unidades de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Local.

Cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar, han atendido a la víctima, practicándole maniobras de reanimación, pero no han podido salvarle la vida.

Con esta víctima, ya son una decena las personas que han muerto en las playas del litoral de Girona durante la temporada de baño de este año, a solo 5 días de acabar la campaña. Además, en cuanto a toda Catalunya, ya son 27 las personas que han muerto en playas del territorio.

Además, la cifra de ahogamientos mortales en espacios acuáticos se eleva hasta las 12 personas en toda la demarcación, donde este año, dos mujeres también perdieron la vida en piscinas privadas.

Antes de dar por acabada la temporada de baño de este año, ya ha aumentado a cinco el número de personas que han muerto por ahogamiento en la demarcación respecto al año pasado, cuando se registraron siete en el conjunto de todos los espacios acuáticos durante toda la temporada.

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Desde Protecció Civil se recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores. Hay que evitar bañarse si uno no se encuentra bien o si nota cansancio, y se deben seguir siempre las indicaciones del servicio de socorrismo.