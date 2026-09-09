Sanidad deberá indemnizar con 100.000 euros a la joven de Cardona Marta Pérez, que quedó en coma tras tomar un batido

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a indemnizar con 100.000 euros, más intereses legales, a la familia de Marta Pérez, la joven de Cardona que había vivido también en Solsona, que quedó en estado vegetativo a raíz de una crisis anafiláctica que los servicios médicos no supieron identificar a tiempo. La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima parcialmente el recurso presentado por los padres de la joven, que actúan como curadores, y que reclamaban más de 4,1 millones de euros.

Pérez entró en choque anafiláctico el 28 de septiembre de 2022, con 19 años, después de tomar un batido que contenía un fruto seco al que es alérgica, y después de sufrir «graves secuelas» que le perduran hasta la actualidad. Aquel día, la paciente acudió al Centro de Salud Integrado de Ibi II, en Alicante, por un malestar que —según el relato judicial— ella misma vinculó a una reacción alérgica. El personal médico, sin embargo, le diagnosticó una amigdalitis aguda y le prescribió antibióticos y antiinflamatorios, entre ellos un corticoide. Pocas horas después, la joven volvió al mismo centro con síntomas claros de una crisis anafiláctica —dificultad respiratoria y cianosis— que derivó en una parada cardiorrespiratoria. Aunque se le pudieron aplicar maniobras de reanimación, los diez minutos sin oxigenación le provocaron una encefalopatía anóxica grave que la ha dejado en el denominado síndrome de vigilia sin respuesta, o estado vegetativo.

La sentencia, con el magistrado Alberto Manuel Ibáñez Bartual como ponente, concluye que en la primera visita no había síntomas objetivos de anafilaxia y que la exploración, aunque mejorable, no fue de entrada negligente. El tribunal también señala que la paciente, pese a conocer sus antecedentes de choque anafiláctico por episodios previos sufridos en Catalunya, nunca los había comunicado a los servicios sanitarios valencianos ni estaba en seguimiento por alergología, y que no llevaba consigo la adrenalina autoinyectable recomendada en estos casos. Para los magistrados, esta suma de circunstancias impide considerar que la atención inicial fuera la causa determinante e inequívoca del desenlace.

La Sala observa que en el caso de la joven concurrió «una suma de circunstancias desafortunadas que desembocaron en el grave desenlace» que ha llevado a la paciente a su situación actual, y que «la asistencia sanitaria sin duda no fue completamente correcta». El alto tribunal valenciano estima que «lo que se puede reprochar en este caso es un déficit asistencial constitutivo de un importante daño moral, dadas las graves consecuencias posteriores».

Por todo ello, la Sala no reconoce una responsabilidad patrimonial plena por el daño físico y las secuelas, como reclamaba la familia aplicando el baremo de accidentes de tráfico, sino una indemnización a tanto alzado de 100.000 euros en concepto de daño moral por pérdida de oportunidad. La sentencia no es firme y es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo o el mismo TSJ valenciano. No se imponen las costas a ninguna de las partes.

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La familia es natural de Cardona y pasó muchos años en Solsona. Fue poco tiempo antes del accidente cuando decidieron trasladarse al municipio de Ibi, en Alicante, para buscar un futuro mejor. Su relación con Cardona y la delicada situación que viven hizo que el municipio del Bages se solidarizara con la familia desde el principio, organizando actos para recaudar dinero para el tratamiento de la joven. Su madre, Maria Verdejo, ha hecho del caso su causa vital, y desde entonces no ha dejado de luchar por la recuperación de su hija.