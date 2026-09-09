El gran golpe de la Policía contra "los ases del narco": 21 detenidos, 20 millones y una investigación que arrancó tras descubrir que unos buzos robaron una tonelada de coca en un barco hundido en Gijón

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados "ases" o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como 'Banca de Dubai', consiguiendo localizar 20 millones de euros en activos y la detención de 21 de personas en varios países, 14 de ellos en España.

La operación contra la 'Banca de Dubai', a la que se relaciona con incontables transportes de cocaína por todo el mundo desde esta ciudad, ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

En concreto, se inició tras el asalto al buque 'Nehir' en el año 2021, incautando 1.835 kilos de cocaína y provocando la organización su hundimiento en las costas del puerto de Gijón para ocultar otra partida de 1.650 kilos.

La investigación, instruida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, ha permitido desarticular un entramado criminal con capacidad para organizar transportes de cocaína desde Sudamérica hasta Europa, financiar las operaciones mediante sistemas clandestinos de transferencia de dinero y posteriormente introducir los beneficios obtenidos en el circuito económico legal mediante complejas operaciones patrimoniales y financieras.

Investigación policial en el Nehir. / CNP

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas próximas a la costa española, el buque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína. Durante la intervención fueron localizados 1.835 kilos procediéndose a la detención de los nueve tripulantes de la embarcación.

El capitán provocó el hundimiento del barco para ocultar el resto de la droga

Una vez trasladados a tierra los tripulantes y la droga intervenida, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón, donde finalmente terminó hundiéndose por la fuga de agua ocasionada por el propio capitán. Más tarde los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.650 kilos, la cual fue posteriormente recuperada por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.

Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España. El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente la introducirían en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

El operativo de UDEF y Udyco de la Policía Nacional ha contado con especialistas de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol.

Noticias relacionadas

Además de los 21 arrestados, se han emitido 19 órdenes internacionales de detención, de las que siete ya se han ejecutado, consiguiendo constatar la relación con la 'Banca de Dubai' de cuatro conocidos presuntos narcotraficantes, entre ellos el español apodado 'El Tigre', que continúa en búsqueda y captura.