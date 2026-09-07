Tragedia en la montaña
Muere en un accidente en Los Alpes el montañero y triatleta navarro Bixente Igarzabal
El reconocido alpinista falleció tras una caída durante una excursión que realizaba junto a otras personas
La localidad navarra de Lesaka amanece este lunes consternada por el accidente mortal de montaña sufrido en Los Alpes por el deportista local Bixente Igarzabal, conocido por sus hitos deportivos y que fue reconocido por el Ayuntamiento de su localidad al encargarle el lanzamiento del txupinazo en 2018.
Lo ha señalado a EFE el alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, quien ha confirmado el fallecimiento de este reconocido montañero y triatleta, al sufrir una caída cuando se encontraba en Los Alpes junto a otras personas.
Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento contactó con la familia para mostrar su pesar y ponerse a su disposición para ayudar en los trámites en los que pudiera ser útil, ha confirmado el alcalde.
Un hombre "muy disciplinado"
"Aunque ya no era tan joven -53 años- era una persona a la que no le tocaba", ha lamentado Satrustegi, quien ha recordado que el fallecido "era conocido principalmente por sus hitos y marcas deportivas. Era muy disciplinado, muy aplicado en el deporte", que practicó en numerosas modalidades como baloncesto, sokatira, carreras a pie y montañismo, y destacó también en triatlon, ya que sumó varios Ironman.
"Era una persona que, junto a él, movía gente. Siempre hacía salidas al monte con unos y con otros, escaladas" y otras actividades deportivas, por cuyos logros el consistorio le reconoció en 2018 al encargarle el honor de lanzar el txupinazo.
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