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Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en una acequia del canal de Amposta

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento, que podrían ser no naturales

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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Amposta
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Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver que ha tenido lugar este lunes en una acequia de la red de riego del canal de la derecha de Amposta.

Según ha confirmado a la ACN el cuerpo policial catalán, hacia las doce menos cuarto del mediodía se ha tenido conocimiento de la posible muerte y se han desplazado patrullas al lugar. El cuerpo estaba situado cerca de la carretera TV-3403. Las causas de la muerte no se han revelado a la espera de lo que determine la autopsia, y no se descarta que el fallecimiento pueda haberse producido por circunstancias no naturales. Según ha podido saber la ACN, la persona hallada muerta tenía alrededor de cincuenta años.

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