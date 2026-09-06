Accidente mortal
Muere un motorista en un choque con un coche en el centro de Reus
El accidente sucedió alrededor de las 15.15 horas en el cruce entre las calles d'en Sardà y Travessera d'en Sardà
Un motorista murió ayer sábado por la tarde en un choque con un turismo en el centro de Reus. El accidente sucedió alrededor de las 15.15 horas en el cruce entre las calles d'en Sardà y Travessera d'en Sardà. Según las primeras informaciones, se produjo un fuerte choque frontolateral entre una motocicleta y un turismo.
El conductor del vehículo de dos ruedas sufrió heridas de mucha gravedad y fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que le practicaron maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Varias patrullas de la Guardia Urbana de Reus —que se ha hecho cargo de la investigación del accidente— y una dotación de los Bomberos de la Generalitat también trabajaron en el accidente.
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