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Herido crítico un hombre tras saltar desde un cuarto piso después de apuñalar a tres personas en Barcelona

Los hechos han sucedido en la mañana de este domingo en un piso del edificio ubicado en el número 162 de la Gran Via, en el distrito de Sants-Montjuic

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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EFE

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Un hombre se encuentra en estado crítico tras lanzarse en Barcelona por el balcón de un cuarto piso, tras herirse con un arma blanca, minutos después de haber apuñalado en la vivienda a otras tres personas, de las que una está grave.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado a EFE de que este suceso ha acaecido por causas que ahora se investigan en la mañana de este domingo, en un piso del edificio ubicado en el número 162 de la Gran Via, en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona.

En una vivienda de la cuarta planta de ese inmueble conviven tres hombres, uno de los cuales se encontraba esta mañana en una habitación con su novia.

Por causas que de momento se desconocen, otro de los hombres que viven en el piso se ha dirigido a la habitación y ha herido con arma blanca a otro, que se encuentra en estado grave, así como a la novia de este, herida leve.

El alboroto del incidente ha llevado al tercer ocupante de la vivienda a dirigirse a la habitación, donde también ha sido herido leve por su compañero de piso.

El agresor, posteriormente, se ha autolesionado y, posteriormente, se ha lanzado al vacío desde el balcón de la vivienda.

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Las citadas fuentes han indicado que la policía catalana investiga ahora las causas de este suceso, en el que no se descarta ninguna hipótesis.

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