Muere un hombre de 78 años mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar

Un hombre de 78 años de nacionalidad francesa ha muerto este sábado mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar, según ha informado Protecció Civil. El aviso se ha recibido a las tres y cuarto de la tarde y, cuando ha llegado el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), ha sacado a la víctima del agua inconsciente, le han practicado maniobras de reanimación, pero no han podido salvarle la vida. Se han movilizado tres unidades terrestres y una aérea del SEM, y tres unidades de los Mossos d’Esquadra, además de la Policia Local del municipio de la Selva.

Con esta víctima, ya son 24 las personas fallecidas en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el 15 de junio, 9 de ellas han muerto en las playas del litoral de Girona.

Además, la cifra se eleva hasta las 11 personas si se tienen en cuenta todos los espacios acuáticos de la demarcación, donde este año dos mujeres también perdieron la vida en piscinas privadas: el primer caso se produjo el 25 de junio en una piscina particular de Sant Antoni de Calonge y el segundo, el 11 de julio, en Llagostera.

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A falta de diez días para dar por finalizada la campaña de baño, la demarcación acumula, por tanto, cuatro muertes más por ahogamiento que durante toda la temporada del año pasado, cuando se registraron siete en el conjunto de todos los espacios acuáticos. Desde Protecció Civil se recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores. Hay que evitar bañarse si uno no se encuentra bien o si nota cansancio, y se deben seguir siempre las indicaciones del servicio de socorrismo.