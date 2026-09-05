Sucesos
Un herido grave en un choque entre dos turismos y un tractor en Gualta
Los Bomberos han trabajado con tres dotaciones para asegurar la zona y prestar apoyo al Sistema de Emergencias Médicas
Hallan muerto a un anciano de 76 años que buscaban desde ayer por la tarde en Móra d'Ebre
Arnau Lara Masó
Una persona ha resultado herida de gravedad durante la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en el kilómetro 345 de la C-31, a la altura de Gualta, en dirección a Pals. El accidente se produjo alrededor de las 3:40 y estuvieron implicados dos turismos y un tractor, que colisionaron.
La persona herida viajaba como acompañante en uno de los turismos, que volcó a consecuencia del accidente. Aunque no hubo personas atrapadas, el acompañante fue trasladado en estado grave al Hospital Josep Trueta de Girona.
Los otros dos vehículos quedaron en el arcén, ocupando parte de la carretera, que permaneció cerrada durante la madrugada mientras se realizaban las labores de asistencia y retirada. Los Bomberos trabajaron en el lugar con tres dotaciones para controlar los riesgos y prestar apoyo al Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Posteriormente, los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la situación y de las tareas relacionadas con la retirada de los vehículos de la carretera.
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Fuente: Diari de Girona
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