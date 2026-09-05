Hallan muerto a un anciano de 76 años que buscaban desde ayer por la tarde en Móra d'Ebre
Los Bombers fueron alertados a las 18:45 horas de ayer de que el hombre había salido de su casa por la mañana y no había regresado, por lo que se activó un amplio dispositivo de búsqueda
Los Bombers han localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años que buscaban desde ayer por la tarde en Móra d'Ebre (Tarragona), cuando les alertaron que de había salido por la mañana de casa y no había regresado.
Según han informado los Bomberos en un comunicado, a las 18:45 horas de ayer les alertaron que el hombre había salido de su casa por la mañana y no había regresado, por lo que se activó un amplio dispositivo de búsqueda, con una quincena de dotaciones, así como con efectivos del grupo canino y de drones, por zona urbana y de vegetación agrícola.
Finalmente, hacia las 7:30 horas de este sábado, los Bomberos han localizado el cuerpo sin vida del hombre, en unos campos cercanos a la N-420, en Mora d'Ebre.
En el dispositivo también han participado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, entre ellas efectivos de la unidad de investigación.
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