Sucesos
Detenido un hombre de 42 años por apalizar a su pareja en Aitona, Lleida
La víctima ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su vida no corre peligro
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 42 años acusado de propinar una paliza a su pareja en Aitona, en el Segrià. Según ha avanzado el diario Segre y han confirmado a la ACN fuentes policiales, la agresión machista se produjo alrededor de las seis de la mañana.
El SEM activó una ambulancia y trasladó inicialmente a la mujer al CAP de Aitona, pero desde allí fue derivada al hospital Arnau de Vilanova debido a la gravedad de las lesiones. La víctima ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su vida no corre peligro. Después de la agresión, los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos en una finca de Torres de Segre.
- Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima
- Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Estos son los servicios mínimos para la huelga educativa del 8 de septiembre
- Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico a la mayoría de sus trenes, pero los servicios de Rodalies quedan excluidos
- Comienza el ensayo en humanos de terapia génica nacida en España frente al alzhéimer: mejora la memoria y la neuroinflamación
- Elisa, psicóloga clínica, sobre las falsas bajas por salud mental: 'El paciente ha de cumplir con sus obligaciones