Detenido un hombre de 42 años por apalizar a su pareja en Aitona, Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 42 años acusado de propinar una paliza a su pareja en Aitona, en el Segrià. Según ha avanzado el diario Segre y han confirmado a la ACN fuentes policiales, la agresión machista se produjo alrededor de las seis de la mañana.

El SEM activó una ambulancia y trasladó inicialmente a la mujer al CAP de Aitona, pero desde allí fue derivada al hospital Arnau de Vilanova debido a la gravedad de las lesiones. La víctima ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su vida no corre peligro. Después de la agresión, los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos en una finca de Torres de Segre.