El camionero que provocó un accidente múltiple en una autopista de Mallorca multiplicó por 12 la tasa máxima de alcohol

El conductor del camión que el jueves por la mañana provocó un accidente múltiple en la autopista de Inca dio una tasa de alcohol 12 veces superior a la permitida, según fuentes de la investigación. El acusado, chileno de 63 años, tenía además el carné retirado desde abril tras ser condenado en Barcelona por circular bajo los efectos de las drogas. De hecho, la Guardia Civil lo interceptó en el puerto de Palma el día anterior al siniestro y le imputó un delito de quebrantamiento por circular sin permiso. La jueza de guardia acordó ayer su ingreso en prisión provisional acusado de varios delitos.

El hombre realiza habitualmente la ruta entre Barcelona y Mallorca al volante de camiones de gran tonelaje. El jueves a primera hora de la mañana llegó de nuevo a la isla y, tras desembarcar en el puerto de Alcúdia, se dirigió hacia Palma. Hacia las nueve menos cuarto de la mañana circulaba por la autopista de Inca cuando, a la altura del polígono de Son Castelló, se topó con un atasco. El camionero no frenó y se llevó por delante a varios vehículos que estaban parados y que, a su vez, se estrellaron contra los que tenían delante. Resultaron afectados en total seis vehículos.

Al lugar acudieron varias ambulancias, cuyos efectivos tuvieron que atender a 17 personas con heridas de diversa consideración, cinco de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas. Entre los afectados había una mujer embarazada. La Guardia Civil de Tráfico sometió el conductor del camión a una prueba de alcoholemia que dio una tasa muy elevada, pero no consiguieron que realizara el segundo test para confirmar el positivo en el lugar del siniestro. El sospechoso intentó darse a la fuga a la carrera en plena autopista, pero los agentes lo redujeron y lo detuvieron.

El accidente obligó a cortar la autopista durante varias horas, hasta que todos los vehículos implicados fueron retirados por grúas. El tráfico fue desviado por rutas alternativas, lo que no evitó que se produjeran retenciones kilométricas.

El camionero fue trasladado a Son Espases para ser atendido de las lesiones leves que sufrió en la colisión y en el hospital lo sometieron a una analítica de sangre. El resultado multiplicó casi por 12 la tasa máxima permitida para los conductores profesionales, fijada en 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Los agentes de la Guardia Civil comprobaron además que el acusado tenía ya varios antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial y que tenía el carné retirado desde hace meses. Una jueza de Mataró (Barcelona) lo condenó en abril pasado por conducir drogado y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia en julio de 2025, según consta en el atestado de la Guardia Civil.

Las diligencias del instituto armado reflejan además que el día anterior al accidente de la autopista de Inca ya fue sorprendido en Mallorca circulando sin carné. A las cinco de la madrugada del pasado miércoles, fue interceptado en un control a su llegada al puerto de Palma. Los agentes comprobaron entonces que tenía el permiso retirado, por lo que fue acusado de un nuevo delito contra la seguridad vial y otro de quebrantamiento y quedó citado en ese mismo momento para un juicio rápido el próximo lunes en Palma. Pese a esta actuación policial, el camionero se puso de nuevo al volante de su vehículo.

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El hombre fue puesto a disposición judicial ayer por la tarde. En su comparecencia ante la magistrada, se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía solicitó su ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza y la jueza así lo acordó.