Un hombre de 39 años muere en Igualada al caer de un tejado mientras realizaba trabajos de mantenimiento

Un hombre de 39 años ha muerto este viernes al caer de un tejado donde estaba realizando trabajos de mantenimiento, en Igualada. Según los Mossos d'Esquadra, los hechos han tenido lugar hacia las 16:30 horas, en un edificio de la calle de Sant Agustí de la capital de la Anoia.

Al lugar de los hechos se han trasladado varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Igualada, efectivos de la Policía Local de Igualada, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que han localizado al operario en un patio interior de la casa más cercana al edificio donde estaba trabajando. A pesar de auxiliarlo, sin embargo, no han podido hacer nada para salvarle la vida.

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Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Igualada y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.