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Ahogamiento

Trasladan en helicóptero a un niño de 5 años en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en Lanzarote

El menor ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Materno Infantil tras ser reanimado por el personal del SUC

Helicóptero medicalizado del SUC. Imagen de archivo.

Helicóptero medicalizado del SUC. Imagen de archivo. / La Provincia

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Bruno Betancor

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Un menor de 5 años de edad ha sido trasladado en estado crítico este jueves, 3 de septiembre, al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria a bordo de un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras sufrir un grave ahogamiento en la piscina de un hotel situado en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 12:46 horas, alertando de que habían sacado del agua a un niño con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria.

Reanimación y despliegue del operativo de emergencia

En un primer momento, el socorrista del establecimiento hotelero, asistido por un médico presente en el lugar y otros testigos, comenzó a practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas.

El SUC movilizó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia medicalizada y un helicóptero sanitario. Tras la llegada de los profesionales de emergencias, las maniobras avanzadas lograron que el menor recuperase el pulso. Una vez estabilizado, el equipo médico procedió a su traslado aéreo urgente al centro hospitalario de referencia en Gran Canaria.

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En la intervención colaboraron los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, encargados de asegurar las labores de toma de tierra y despegue de la aeronave junto a las instalaciones del hotel, mientras que la Policía Local habilitó la zona para facilitar la labor de los servicios de emergencia.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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