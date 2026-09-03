Investigación
Muere la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira (Valencia)
Los dos hermanos se encontraban en una hamaca sujeta a la estructura que ha cedido y les ha golpeado
"Los ha reventado", ha manifestado angustiado el padre al salir del antiguo huerto
Pascual Fandos
Una niña de once años ha fallecido y su hermano de nueve ha resultado gravemente herido en el accidente ocurrido este jueves por la tarde en el motor de la Sociedad de Riegos la Casella de Alzira, en Valencia, al desplomarse uno de los pilares que sostenían un emparrado en la entrada de este antiguo huerto ubicado junto a la carretera de la Solana. “Los ha reventado”, ha resumido el padre de los niños visiblemente afectado cuando un conocido se ha interesado por lo sucedido cuando abandonaba el lugar para dirigirse al hospital junto a uno de los menores. Las escenas de dolor de los familiares en el entorno del motor alertaban de la gravedad del accidente y fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado el fallecimento de la hermana mayor como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Las primeras hipótesis apuntan a que los niños jugaban en una hamaca que estaba sujeta en los pilares de esta especie de porche, en la parte exterior del motor cuando, al parecer, uno de los pilares se ha precipitado y ha impactado en los dos menores. Se trata de los hijos del celador que atiende el motor de la Casella durante las vacaciones del titular.
Los servicios de emergencia se han movilizado rápidamente tras recibir el aviso del accidente sobre las 19,56 horas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado dos unidades del SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB). Un SAMU ha traslado al niño al Hospital la Fe de València y el otro a su hermana al Hospital de la Ribera. El Consorcio de Bomberos ha movilizado efectivos del parque de Alzira e incluso se ha desplazado al valle de la Casella el helicóptero con médico abordo. Los bomberos han ofrecido apoyo a los servicios sanitarios desplazados aunque no han tenido que participar en ningún rescate ya que los niños no han habían quedado atrapados. También se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, que incluso ha movilizado a una unidad de la policía científica, y de la Policía Local de Alzira. La carretera de la Casella ha permanecido cortada durante más de una hora por la presencia de los equipos de emergencias.
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Fuente: Levante - EMV
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