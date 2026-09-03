El incendio de un camión en la AP-7 en Cerdanyola provoca retenciones de 13 kilómetros

El incendio de un camión en la autopista AP-7, a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), está provocando esta mañana retenciones de unos 13 kilómetros en sentido a Tarragona y afectaciones en la B-30 y la C-58, ha informado el Servei Català de Trànsit.

A consecuencia del incendio, del que se ha dado aviso a las 6.23 horas, solo hay un carril abierto en este punto de la autopista, en sentido sur, mientras los Bomberos están efectuando las labores de extinción del vehículo.

La incidencia provoca 13 kilómetros de retenciones, desde Mollet del Vallès y afectación viaria en la B-30 entre Badia del Vallès y Sant Cugat del Vallès, y en la C-58 entre el nudo de la Trinitat y Ripollet en sentido norte.

El SCT recomienda como vías alternativas a la AP-7 la C-58 y la B-40, en sentido Tarragona y Lleida, y la C-58, la B-40 y la A-2 en sentido Barcelona.

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Cuatro unidades de los Bomberos se han desplazado hasta el lugar del siniestro, en el kilómetro 151,2 de la AP-7, para apagar el fuego, que ha quemado completamente la cabina del camión y se ha propagado al remolque, que transportaba productos congelados.