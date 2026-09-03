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Retenciones de tráfico

El incendio de un autobús corta un carril en la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta y Lleida

Todos los pasajeros han podido salir del vehículo afectado

Caos de tráfico en Barcelona: cortada la Ronda Litoral por un accidente y retenciones en la AP-7 en Cerdanyola

Foto de archivo de la C-25

Foto de archivo de la C-25 / Mar Martí / ACN

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Cristina Sebastián

Barcelona
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Un autobús se ha incendiado este jueves en la C-25, en el tramo entre Sant Julià de Vilatorta y Lleida, provocando retenciones y obligando a cortar uno de los carriles de la vía.

Todos los pasajeros que viajaban en el autobús han podido salir del vehículo tras declararse el incendio. Los Bomberos trabajan en estos momentos en la zona para controlar y extinguir las llamas.

Retenciones en la C-25

El incidente está generando retenciones de hasta dos kilómetros en la C-25 en sentido Lleida, debido al corte de uno de los carriles mientras se llevan a cabo las tareas de extinción y seguridad.

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Se recomienda a los conductores que circulen por este tramo extremar la precaución y tener en cuenta las posibles demoras mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

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