El incendio de un autobús corta un carril en la C-25 entre Sant Julià de Vilatorta y Lleida

Un autobús se ha incendiado este jueves en la C-25, en el tramo entre Sant Julià de Vilatorta y Lleida, provocando retenciones y obligando a cortar uno de los carriles de la vía.

Todos los pasajeros que viajaban en el autobús han podido salir del vehículo tras declararse el incendio. Los Bomberos trabajan en estos momentos en la zona para controlar y extinguir las llamas.

Retenciones en la C-25

El incidente está generando retenciones de hasta dos kilómetros en la C-25 en sentido Lleida, debido al corte de uno de los carriles mientras se llevan a cabo las tareas de extinción y seguridad.

Noticias relacionadas

Se recomienda a los conductores que circulen por este tramo extremar la precaución y tener en cuenta las posibles demoras mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.