Detenido en Sitges un multirreincidente que acababa de robar violentamente un reloj de 9.000 euros a un turista

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por el robo violento de un reloj de alta gama en Sitges. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del viernes 28 de agosto, cuando agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Sitges que se encontraban patrullando observaron directamente cómo un individuo robaba de forma violenta a un turista belga un reloj mediante un tirón.

A continuación, el presunto autor emprendió la huida a pie, pero la intervención inmediata de los agentes permitió interceptarlo y detenerlo pocos metros más allá del lugar de los hechos. El detenido es un hombre de 30 años y el reloj sustraído está valorado en 9.000 euros.

El hombre, detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, acumula 24 antecedentes policiales y pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú.

Durante la actuación, los agentes recuperaron el reloj sustraído, de una reconocida marca suiza, y lo devolvieron a su propietario, un turista de nacionalidad belga que sufrió lesiones leves en las manos como consecuencia del tirón.

Pla Espigó

La intervención de los agentes, que se encontraban patrullando, se enmarca en un dispositivo de refuerzo preventivo con motivo del Pla Espigó 2026.

Según los Mossos, la intervención “ejemplifica la eficacia” de los dispositivos preventivos desplegados este verano en Sitges. Entre los meses de junio y agosto, los delitos registrados en el ámbito del Pla Espigó han disminuido un 29,5%, con descensos del 30,9% en los delitos contra el patrimonio, del 33,5% en los hurtos y del 51,2% en los robos con fuerza en el interior de vehículos. También se han reducido un 19% los incidentes totales y un 26,7% las peleas en la vía pública.

En cuanto a los robos y hurtos especializados de relojes de alta gama, la presión policial sostenida ha permitido reducir progresivamente la presencia de grupos especializados. Durante el verano se han registrado menos de una decena de hechos de este tipo.

La tendencia positiva se mantiene en el conjunto del municipio. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, Sitges ha registrado 626 delitos menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción global del 24,6%. Destacan especialmente los descensos de los delitos contra el patrimonio (-26,4%), los hurtos (-34,1%), los robos con fuerza en domicilios (-24%) y las agresiones sexuales (-33%).

Durante los meses de verano, los Mossos d'Esquadra han detenido en Sitges a 25 personas relacionadas con delitos patrimoniales, siete de ellas por robos con violencia o intimidación.

“Estos datos refuerzan la apuesta por la prevención, la presencia policial y la persecución de los delincuentes especializados que actúan en zonas de gran afluencia turística”, indican los Mossos.