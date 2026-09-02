Investigación abierta
Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en Santa Bàrbara, en el Montsià
Los agentes inspeccionan una vivienda del municipio para comprobar si encuentran posibles restos
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Los Mossos d'Esquadra buscan en una vivienda de Santa Bàrbara (Montsià, Tarragona) a un bebé desaparecido. Desde hace varios días, los agentes inspeccionan el inmueble para comprobar si encuentran posibles restos.
El abuelo del menor ha presentado una denuncia por la desaparición del pequeño. La vivienda, situada en las inmediaciones de la calle Major de este municipio de la comarca del Montsià, está precintada desde este fin de semana después de que se localizaran en su interior una treintena de perros, algunos muertos y el resto desnutridos.
Por el momento no se ha encontrado ningún resto humano. Los Mossos investigan la posible relación de los padres del menor con su supuesta desaparición.
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