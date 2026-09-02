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Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en Santa Bàrbara, en el Montsià

Los agentes inspeccionan una vivienda del municipio para comprobar si encuentran posibles restos

La preocupante desaparición de Sara: su moto fue encontrada junto a sus sandalias en una zona montañosa de Badalona

Una patrulla de Mossos custodia el inmueble de Santa Bàrbara (Montsià) donde se practican los registros.

Una patrulla de Mossos custodia el inmueble de Santa Bàrbara (Montsià) donde se practican los registros. / ACN

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Los Mossos d'Esquadra buscan en una vivienda de Santa Bàrbara (Montsià, Tarragona) a un bebé desaparecido. Desde hace varios días, los agentes inspeccionan el inmueble para comprobar si encuentran posibles restos.

El abuelo del menor ha presentado una denuncia por la desaparición del pequeño. La vivienda, situada en las inmediaciones de la calle Major de este municipio de la comarca del Montsià, está precintada desde este fin de semana después de que se localizaran en su interior una treintena de perros, algunos muertos y el resto desnutridos.

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Por el momento no se ha encontrado ningún resto humano. Los Mossos investigan la posible relación de los padres del menor con su supuesta desaparición.

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