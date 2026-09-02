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Antecedentes policiales

Los dos menores detenidos por el apuñalamiento mortal en Manresa ingresarán en el centro Can Llupià de Barcelona

La Fiscalía había pedido el internamiento cautelar y esta es la orden que se ha dado para que los trasladen al centro dedicado al cumplimiento de medidas restrictivas de libertad

Los dos menores detenidos por la puñalada mortal en Manresa tenían antecedentes por robos violentos

Detienen en Manresa a dos menores por el asesinato de Carles Vilajosana

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EFE

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Los dos menores detenidos como supuestos autores del crimen de Carles Vilajosana en Manresa ingresarán en el centro de Can Llupià, de Barcelona. Se trata de un internamiento provisional dictado por el juez. A media tarde se ha dado a conocer que la fiscalía de menores había pedido este internamiento en régimen cerrado como medida cautelar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde a estos dos menores, de 15 y 16 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte del vecino de Castellnou de Bages, que fue apuñalado en la calle la madrugada en Manresa en plena fiesta mayor de la localidad.

Según ha detallado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Catalunya Ràdio, los hechos, que investigan los Mossos para determinar si podría haber más implicados, ocurrieron hacia las 5:10 horas de la madrugada, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

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Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud "reprobable" y ya llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores, según la consellera. Parlon ha asegurado que los dos menores detenidos son catalanes que viven con sus familias y ha cargado contra Aliança Catalana y Vox por "manipular" y "generar odio" al difundir que eran menores no acompañados de origen magrebí.

Fuente: Regió7

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