Accidente de tráfico
Muere un hombre al volcar el camión hormigonera que conducía en Osona
La víctima es un vecino de Cerdanyola del Vallès, de 49 años
Un hombre ha muerto este martes a primera hora de la tarde al volcar el camión hormigonera que conducía en el kilómetro 3,4 de la carretera BP-5207, en el término municipal de L'Esquirol (Osona). La víctima es J. Y. M. R., vecino de Cerdanyola del Vallès, de 49 años.
Según han explicado desde el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), los hechos han ocurrido poco antes de las tres y media de la tarde, y las causas del siniestro están siendo investigadas. A raíz del accidente, que ha obligado a cortar la vía, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, seis dotaciones de los Bomberos y una unidad y un helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Desde principios de año, 88 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del SCT. 34 de estas víctimas mortales circulaban en motocicleta. También han muerto en accidentes de carretera 10 peatones, 5 ciclistas, 4 conductores de tractor y 1 usuario de patinete.
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