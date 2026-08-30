Muere atropellado por un coche un joven de 16 años en Castelldefels y el conductor se da a la fuga

Un joven de 16 años murió atropellado este sábado en Castelldefels (Baix Llobregat) por un coche que se dio a la fuga del lugar de los hechos, según ha informado la Policía Local de Castelldefels. El aviso del siniestro se recibió alrededor de las 00.05 horas en la calle 11, en el barrio de Lluminetes.

Según las primeras informaciones, un turismo que circulaba a gran velocidad atropelló mortalmente al joven, continuó su marcha y acabó impactando contra un árbol y un poste de la luz en la rotonda del paseo de la Marina con la calle 11. Como consecuencia del accidente, otras dos personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron atención sanitaria. El infractor abandonó el coche después del accidente y fue localizado y detenido en su domicilio.

Efectivos de la Policía Local de Castelldefels, los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta el lugar del accidente para atender a los afectados.

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La Policía Local de Castelldefels se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del joven de 16 años fallecido.