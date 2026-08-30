Muere una mujer alemana de 73 años en la playa de la Rubina de Castelló d'Empúries cuando ondeaba bandera amarilla

Una mujer de 73 años y nacionalidad alemana ha muerto este domingo por la tarde mientras se bañaba en la playa de la Rubina de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). El aviso al teléfono de emergencias CAT112 se ha recibido a las 16.14 horas, alertando de una persona inconsciente en la playa. El servicio de socorrismo ha sacado a la mujer del agua en parada cardiorrespiratoria y se le han practicado maniobras de reanimación.

En el momento de los hechos, la playa disponía de servicio de vigilancia y socorrismo y ondeaba bandera amarilla. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado, pero no se ha podido hacer nada para salvarle la vida. Los Mossos d’Esquadra han desplazado dos patrullas y se han hecho cargo de la investigación por esta muerte

Según Protección Civil, con esta víctima, ya son 22 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño. Además, este organismo señala la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores. Remarcan que en la playa hay que respetar siempre el color de la bandera y las indicaciones del servicio de socorrismo. Con bandera amarilla hay que extremar las precauciones durante el baño.

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Por eso, destacan que si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o llamar al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.