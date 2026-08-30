Sucesos
Un macrocontrol policial de camiones en la AP7 y la A2 acaba con más de 70 denuncias
Detectaron a un conductor bajo los efectos de las drogas y a otro que había superado el límite de velocidad
Los Mossos incrementan un 55% las denuncias a camioneros con menos controles pero más eficaces
Los Mossos d'Esquadra y el Servei Català de Trànsit hicieron este fin de semana un macrocontrol de vehículos pesados con en la AP7 y la A2, dos de los principales ejes viarios de Catalunya. El objetivo era detectar la seguridad de este tipo de transportes para reducir la accidentalidad que sufren y que genera complicaciones en el tráfico de dos de las vías por las que circulan más vehículos de toda la comunidad.
Los agentes controlaron 61 camiones con un balance de 34 denuncias por incumplimientos de los tiempos de conducción y descanso a partir del control de los tacógrafos; 37 denuncias por otras infracciones de transporte y tráfico; un conductor denunciado por conducir bajo los efectos de las drogas y otro denunciado por exceso de velocidad. Además, también se levantaron 34 actas de la Inspección de Trabajo por irregularidades en el cumplimiento de las normas laborales.
En los últimos años se ha incrementado la eficacia policial para detectar posibles infracciones en el transporte de mercancía y de pasajeros en las vías catalanas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, entre 2021 y 2025 las denuncias de Mossos subieron un 55%, principalmente por irregularidades en el tacógrafo que los transportistas están obligados a llevar. Gracias a ellos, los Mossos pueden saber si existe riesgo de fatiga al circular muchas horas seguidas sin parar.
Desde hace un par de años, los Mossos disponen de tecnología que incrementa la eficiencia en el momento de inspeccionar estos vehículos pesados como el sistema de antenas inalámbricas DSRC (Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance) que permite conocer, de forma remota, hasta una veintena de datos de los tacógrafos inteligentes.
Este sistema permite a la policía catalana captar manipulaciones o fallos en tiempo real sin detener el vehículo, por lo que los agentes paran únicamente a camiones o autocares cuyo tacógrafo emite algún tipo de irregularidad, como estar manipulados para no registrar el tiempo de descanso. Los Mossos establecen estas antenas en controles estáticos pero también en vehículos en movimiento.
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