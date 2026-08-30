Un hombre herido por un disparo en la pierna en plena calle de Salt tras un incidente en un piso

Un hombre ha resultado herido este sábado por la tarde después de recibir un disparo en la pierna en una calle de Salt (Gironès). Los hechos han ocurrido hacia las ocho de la tarde, después de un incidente que habría comenzado en un piso, según han explicado los Mossos.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres hombres estarían implicados en el incidente, aunque los Mossos continúan investigando qué ha ocurrido exactamente. El herido ha sido trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona y no se teme por su vida. Los otros implicados han abandonado el lugar de los hechos y, por el momento, no hay ninguna persona detenida.

Noticias relacionadas

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.