Hallan a dos turistas alemanas inconscientes por intoxicación de monóxido de carbono en su habitación de un hotel de Mallorca

Dos turistas alemanas de 43 y 24 años han resultado intoxicadas por monóxido de carbono y han sido halladas inconscientes en su habitación de un hotel de la Playa de Palma al detectarse una fuga de este gas. Las víctimas han sido trasladadas al hospital Son Llàtzer en estado grave. Mientras que un empleado ha resultado con intoxicación de carácter leve. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de este escape de gas tóxico.

El hallazgo de esta dos mujeres poco antes de la medianoche de este sábado en el establecimiento hotelero Ahoi Urban Beach, situado en el número 247 de la Playa de Palma. Con carácter previo, varios amigos habían acompañado a las víctimas por la mañana del sábado a su habitación. Al parecer todos ellos habían detectado un olor extraño dentro de la estancia, pero no le dieron mayor importancia. Sin embargo, a lo largo del día estos se alarmaron al no tener noticias de ellas. Ninguna de las dos turistas germanas contestaba al teléfono.

Ante la creciente preocupación de sus familiares y amigos por saber del paradero de las turistas, estos se desplazaron poco antes de la medianoche al hotel de la Carretera Militar de la Playa de Palma. Tras pedir a los empleados del establecimiento que les abrieran la habitación, encontraron a las dos mujeres inconscientes en esta. A continuación avisaron a la Policía Local de Palma y una patrulla se personó en el lugar poco después. También acudieron Bombers de Palma, las asistencias sanitarias del Ib-salut y agentes de la Policía Nacional.

Investigación

Cuando los bomberos y el personal sanitario se adentraron en la habitación, se activaron los dispositivos que alertaban de la presencia de monóxido de carbono dentro de la misma. Las asistencias sanitarias constataron que las víctimas presentaban síntomas compatibles con una intoxicación por la inhalación de este gas y fueron trasladadas en estado grave al hospital Son Llàtzer. También ha resultado afectado por respirar este gas tóxico un empleado del hotel, aunque este de carácter leve.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de determinar cómo se ha producido la fuga de monóxido de carbono en este hotel de la Playa de Palma que ha causado la intoxicación de las dos turistas. Las primeras hipótesis apuntan a que el escape de gas se habría podido haber producido por un mal funcionamiento de una caldera. No obstante las pesquisas tratan de determinar con exactitud el origen.