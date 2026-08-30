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Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en Ibiza

El accidente se ha producido de madrugada en el kilómetro 4 de la EI-700 y ha obligado a cortar la vía entre Can Bellotera y la rotonda de Purina

Vídeo del coche y el camión siniestrado.

Vídeo del coche y el camión siniestrado. / DI

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Verónica Carmona

Ibiza
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Un grave accidente de tráfico se ha producido esta madrugada, sobre las 4.40 horas, en la carretera de Ibiza a Sant Josep, a la altura del kilómetro 4 de la EI-700. Un turismo que circulaba en dirección a Sant Josep habría invadido el carril contrario, en sentido Ibiza, por el que circulaba correctamente un camión de recogida de basuras, según explican testigos presenciales. El coche ha colisionado violentamente contra la parte delantera izquierda del vehículo pesado por causas que todavía se desconocen y que investiga la Guardia Civil de Tráfico.

A consecuencia del impacto, el turismo ha quedado totalmente destrozado, mientras que el camión también ha resultado gravemente afectado, como puede verse en las imágenes. Una mujer de 28 años ha resultado herida.

Labores de rescate

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos de Ibiza, que han tenido que excarcelar al ocupante del turismo, además de la Guardia Civil, varias ambulancias y equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza.

También ha sido necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje para retirar los vehículos siniestrados, que obstaculizaban completamente la vía.

otra imagen del accidente.

Otra imagen del accidente. / DI

La carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos entre la rotonda de Can Bellotera y la rotonda de Purina mientras se realizaban las labores de rescate, retirada de los vehículos y limpieza de la calzada, donde habían quedado esparcidos numerosos restos de los dos vehículos implicados.

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Este siniestro recuerda a otro accidente ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en la carretera de Santa Eulària, cuando un vehículo de alta gama colisionó también contra un camión de recogida de basuras. En aquel accidente fallecieron dos jóvenes.

Fuente: Diario de Ibiza

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