El atrapamiento por succión que pudo causar la muerte del matrimonio irlandés en Cullera, un accidente poco frecuente pero letal

La trágica muerte de un matrimonio irlandés durante sus vacaciones en Cullera ha puesto el foco en un elemento aparentemente inofensivo y que en esta ocasión podría haber resultado letal, según apunta la principal hipótesis que manejan los agentes del Equipo de Policía Judicial de Almussafes. Se trata del sistema que aspira y hace circular el agua de los spas y jacuzzis, un mecanismo que podría ser el motivo que terminó con la vida de Thomasina Tobin (de soltera McArdle), de 51 años, y su marido Patrick Joseph Tobin, de 48.

Tal y como ha venido informando Levante-EMV, el matrimonio fue hallado sin vida este martes por sus dos hijos adolescentes, una chica de 16 años y un chico de 14, con necesidades especiales, en el jacuzzi de Villa Luna, un chalé de lujo que la familia había alquilado en la exclusiva urbanización Cap Blanc para disfrutar de unas vacaciones en la costa valenciana.

Tras descartar que se trata de una muerte violenta, como apuntaban las primeras informaciones por las lesiones que presentaba una de las víctimas, el avance de las investigaciones y los resultados preliminares de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de València apuntan a que la doble muerte fue el resultado de una sucesión accidental relacionada con el funcionamiento del jacuzzi, un fenómeno conocido como atrapamiento por succión.

Al menos esa es la principal hipótesis que hay ahora mismo sobre la mesa, y que apunta entre las presuntas causas un posible fallo técnico que habría desencadenado una situación en la que uno de los miembros de la pareja habría intentado auxiliar al otro. Así, a falta de los éxamenes complementarios, la hipótesis más probable es que murieran por un incidente cardiopulmonar por el esfuerzo extremo del marido de liberarse y de su mujer, de ayudarle. No obstante, habrá que esperar a los resultados de los análisis toxicológicos que se les ha practicado y a las conclusiones de la minuciosa investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil para confirmar la causa definitiva del matrimonio.

Mientras se resuelve este misterioso suceso que ha traspasado fronteras, y en base a las primeras conclusiones, el caso ha servido para recordar que un jacuzzi no es simplemente una bañera con agua caliente, sino que bajo el agua existe un sistema de bombas, tuberías y puntos de aspiración que permite mantener el agua en circulación. Y precisamente esos puntos pueden convertirse, en determinadas circunstancias, en una fuente de peligro que en circunstancias puede ser letal. Pero, ¿qué es el atrapamiento por succión?

¿Qué es el atrapamiento por succión?

El atrapamiento por succión se produce cuando una persona queda pegada o atrapada contra una salida de aspiración del sistema de circulación del agua. Para entenderlo de forma sencilla, se puede imaginar el funcionamiento de una aspiradora. El jacuzzi dispone de unas aberturas por las que el agua es absorbida por una bomba. Esa agua pasa por el sistema y vuelve posteriormente al spa a través de los chorros. Mientras todo funciona correctamente, el sistema está diseñado para que esa aspiración sea segura.

El problema puede aparecer cuando una persona tapa completamente una de esas salidas. Al cubrir la rejilla con el cuerpo, la presión puede hacer que la persona quede adherida a ella. Si la fuerza de aspiración es suficientemente elevada, puede resultar muy difícil separarse por uno mismo. El peligro aumenta especialmente si la persona queda atrapada bajo el agua. En ese caso, el problema deja de ser únicamente la fuerza de la aspiración: la víctima puede quedar inmovilizada y acabar ahogándose.

¿Por qué puede aumentar la succión?

El atrapamiento no tiene por qué implicar que todo el cuerpo quede pegado al desagüe. Puede afectar a una parte concreta, como el abdomen, las piernas o los glúteos. También existe el riesgo de que el pelo quede atrapado en una rejilla. En este caso, la persona puede verse impedida para alejarse de la zona de aspiración y, si se encuentra bajo el agua, puede perder la capacidad de salir a la superficie. Por este motivo, las recomendaciones de seguridad insisten en no sentarse ni tumbarse sobre las salidas de aspiración y en mantener el pelo largo alejado de ellas.

La bomba del jacuzzi necesita aspirar agua continuamente para mantener el circuito en funcionamiento. Si una de las salidas queda bloqueada, el funcionamiento del sistema puede cambiar. Una persona que cubra completamente la rejilla puede crear una situación de atrapamiento en la que la fuerza necesaria para separarla sea considerable.

El estado de la propia instalación también es importante. Una cubierta rota, desplazada o deteriorada puede incrementar el riesgo. Por eso las rejillas y elementos que protegen las salidas de aspiración deben mantenerse en perfecto estado. Los sistemas modernos incorporan diferentes medidas destinadas a reducir estos peligros. Entre ellas se encuentran diseños con varias salidas de aspiración y mecanismos destinados a limitar o detener la aspiración cuando se produce una obstrucción.

Poco frecuente, pero letal

El atrapamiento por succión es un accidente poco habitual. Una de las dificultades para conocer su verdadera dimensión es que no existe un registro mundial que contabilice específicamente los casos ocurridos en spas y jacuzzis. La Organización Mundial de la Salud sí contabiliza los ahogamientos a escala mundial. Sus estimaciones sitúan en alrededor de 300.000 las muertes por ahogamiento que se producen cada año en el mundo.

Sin embargo, esta cifra incluye todo tipo de ahogamientos y no permite saber cuántos están relacionados con atrapamientos por succión en jacuzzis. En Estados Unidos sí existen registros más específicos. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) contabilizó 11 víctimas de atrapamiento por circulación entre 2013 y 2017 en piscinas, spas y otros equipamientos acuáticos. Dos de esas víctimas fallecieron y nueve resultaron heridas; siete de los casos estaban relacionados con spas.

Estos datos no permiten extrapolar una cifra mundial ni establecer cuántos casos se producen anualmente en jacuzzis. Lo que sí muestran es que se trata de un accidente poco frecuente pero letal, por su capacidad para provocar lesiones graves o un ahogamiento.

Recomendaciones

La seguridad no depende únicamente de la persona que utiliza el jacuzzi. También depende del diseño, el mantenimiento y el estado de la instalación. Las cubiertas de las salidas de aspiración deben estar correctamente instaladas y sin desperfectos. Una rejilla rota, suelta o deteriorada debe ser revisada antes de volver a utilizar el spa. También es importante no manipular las salidas de agua ni utilizarlas como asiento. Los niños deben estar supervisados por un adulto y deben conocer que las rejillas que se encuentran bajo el agua no son un lugar para jugar. En el caso del pelo largo, recogerlo antes de entrar en el agua es otra medida sencilla que puede reducir el riesgo.

La investigación sobre la muerte del matrimonio en Cullera continúa abierta. Las autoridades estudian qué ocurrió exactamente en el jacuzzi y qué circunstancias pudieron provocar el fallecimiento de la pareja. A la espera de los resultados, el caso sirve para diferenciar entre una hipótesis de investigación y una causa confirmada. El atrapamiento por succión es un riesgo conocido de determinados sistemas de circulación de agua, pero no puede afirmarse -de momento- que fuera la causa de las muertes de Cullera mientras la investigación no lo determine.

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Lo que sí resulta evidente es que detrás de una instalación destinada al ocio y la relajación existe un sistema mecánico que debe funcionar correctamente. Conocer sus riesgos, mantener sus elementos de seguridad y utilizar el jacuzzi de forma responsable son medidas esenciales para evitar que un espacio pensado para disfrutar termine convirtiéndose en escenario de un accidente.