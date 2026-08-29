SUCESOS
Un hombre, herido grave tras un accidente en una atracción del parque Warner de Madrid
Hasta el parque se ha desplazado un helicóptero de Emergencias, que trasladó al herido hasta el hospital 12 de Octubre con una fractura abierta en la pierna izquierda
Un hombre de 49 años ha resultado herido "potencialmente grave" este sábado tras un accidente de la montaña rusa de Batman del Parque Warner de Madrid, en San Martín de la Vega. Tras el suceso, un helicóptero de emergencias se habría desplazado hasta la zona y para trasladarlo al hospital 12 de Octubre, a la par que el personal del parque desalojó a los visitantes del área y cerraba las tiendas y los restaurantes próximos.
Varios testigos han reportado en las redes sociales lo ocurido. Algunos de ellos comentaban que hasta el parque de atracciones se han acercado también "tres patrullas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local"
El accidente se ha producido en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.
Fracturas en la pierna
Como consecuencia del mismo, el hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Tras ser atendido en el lugar, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva. También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Fuente: El Periódico de España
- Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
- Una luna roja pone el broche a un eclipse que maravilló a medio mundo
- ¿Podrías tener hígado graso y no saberlo? El hospital de Sant Pau lanza un estudio sobre la 'epidemia silenciosa' que afecta cada vez a más jóvenes
- La fiscalía pide 41 años de cárcel para 'Dinamita Montilla', el asesino en serie de TikTok, por violar y matar a Ester Estepa
- Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí
- Calendario escolar 2026/2027 en Catalunya: fechas clave del curso, festivos y vacaciones
- Tiempo en Catalunya mañana sábado: La madrugada será distinta y el sol marcará una jornada con calor moderado y sin bochorno
- Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche