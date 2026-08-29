Sucesos
Nueve heridos en un accidente en la AP7 en el Papiol entre tres turismos que ha dejado dos personas atrapadas en uno de ellos
Hay uno en estado crítico
Cinco heridos, entre ellos un menor crítico, en un accidente en la AP-7 en Arboç
Un accidente de tráfico entre tres turismos en la AP7, a la altura del Papiol, corta la autopista en sentido Barcelona. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las cuatro de la tarde y han enviado a siete dotaciones. En uno de los vehículos implicados en el siniestro han quedado atrapadas dos personas, por lo que los bomberos han tenido que excarcelarlas para poder atenderlas.
En concreto, el accidente de tráfico ha dejado a 9 heridos, uno de ellos en estado crítico y trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. El resto menos graves han sido trasladados a la Mutua de Terrassa y al Consorci Sanitari de Terrassa.
Para atender a las víctimas se han desplazado a la autorpista 10 unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y así como patrullas de los Mossos d'Esquadra que han abierto una investigación para determinar las causas del siniestro. Una vez liberadas las dos personas atrapadas, los bomberos han ayudado a los sanitarios en las tareas de emergencia y atención a los heridos. El siguiente paso será retirar los coches implicados y poder abrir la vía a la circulación
A raíz de este accidente, el Servei Català de Trànsit informa que la AP7 sigue cortada en el Papiol para enlazar con la B-23. Además se están produciendo kilómetros de retenciones desde Sant Cugat por esta vía.
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