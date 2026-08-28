Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaMette MaritControladores aéreosAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomMartín PérezJubilación flexibleNepal
instagramlinkedin

Canarias

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda

Investigadores de la Guardia Civil tratan de determinar las causas del suceso

Incendio en La Palma.

Incendio en La Palma. / Bomberos de La Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre muere en la isla de La Palma en el transcurso del incendio de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde-noche de este pasado jueves en el término municipal de la Villa de Mazo.

La investigación del suceso ha sido asumida por integrantes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.

Intencionado

Los primeros indicios recogidos por los agentes del Instituto Armado que acudieron a la zona apuntan a que el fuego tuvo un origen intencionado.

Hasta el mencionado enclave, que está situado a pocos kilómetros del aeropuerto insular, acudieron miembros de Bomberos de La Palma destinados en el Parque de La Grama.

Además, actuaron un camión autobomba del área de Medio Ambiente del Cabildo, policías locales de Mazo y guardias civiles de Seguridad Ciudadana.

La intervención de los bomberos resultó clave para que las llamas no se extendieran a vegetación y otras viviendas que se hallan en las inmediaciones.

Hipótesis

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el incendio fue provocado por el hombre que falleció en el suceso, en lo que se considera como una supuesta muerte voluntaria.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, las circunstancias reales del fallecimiento serán determinadas por los médicos forenses que realicen la autopsia.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros
  2. Eclipse lunar, última hora en directo: a qué hora es y momento de máxima visibilidad esta próxima madrugada del 28 de agosto
  3. Eclipse lunar hoy: cuánto durará, hora, dónde ver y momento de máxima visibilidad
  4. Tiempo en Catalunya hoy viernes: la alerta por calor nocturno precede a un día más soleado y con temperaturas máximas a la baja
  5. Seis meses colándose en los peajes sin pagar un euro: la peculiar técnica con la que una familia estafó 3.000 euros
  6. Denunciada en Protección de Datos la filtración de la identidad de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona
  7. Hallado muerto en Martorell el pederasta Miguel Ángel Flores, que plantó a la Audiencia de Barcelona en el juicio por violar a su hija
  8. El Gobierno desencalla la reforma del acceso a la profesión docente con un refuerzo de las prácticas

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda

Muere un hombre en La Palma durante el incendio de su vivienda

Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Detenido en Reus un hombre de 27 años por dos violentos robos del tirón a mujeres mayores

Detenido en Reus un hombre de 27 años por dos violentos robos del tirón a mujeres mayores

Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche

Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su mujer en un posible caso de violencia de género en Huelva

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su mujer en un posible caso de violencia de género en Huelva

Un dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona se salda con 20 detenidos y más de 500 identificados

Un dispositivo Kanpai en el Camp de Tarragona se salda con 20 detenidos y más de 500 identificados

Así fue el robo del Tesoro de Villena: seis encapuchados con material antidisturbios que sabían a lo que iban

Así fue el robo del Tesoro de Villena: seis encapuchados con material antidisturbios que sabían a lo que iban

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros