Muere un excursionista tras caer por una pendiente en la Vall de Boí

Los Bomberos de la Generalitat han localizado sobre la una del mediodía el cuerpo sin vida de un excursionista de 26 años que se ha precipitado en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí, mientras hacía la ruta desde Caldes de Boí hasta el Besiberri Sud. Sobre la una menos diez del mediodía, los bomberos recibieron el aviso de una excursionista que alertaba de que su compañero se había precipitado por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y no contestaba.

A la zona se desplazó el helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales) y el médico del Sistema de Emergencias Médicas SEM. Poco después de la una y cuarto encontraron el cuerpo del excursionista, aunque el médico únicamente pudo certificar la muerte, ya que falleció a consecuencia del golpe que se dio por la caída.

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Efectivos del grupo de actuaciones especiales se han quedado custodiando el cadáver mientras se trasladaba al acompañante hasta el Pont de Suert donde ha recibido atención psicológica por parte de los Servicios de Emergencias Médicas (SEM). Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, ya que se trata de una muerte accidental, y han esperado la autorización judicial para levantar el cuerpo.